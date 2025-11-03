EBYÜ'de 2025-2026 Akademik Yılı Açılışı — Vali Aydoğdu'dan Gençlere Çağrı

EBYÜ'de 2025-2026 akademik yıl açılışında Vali Hamza Aydoğdu insan olma ve zamanı anlamlandırma mesajı verdi; Rektör Levent enstitü ve TEKNOFEST başarılarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 17:45
EBYÜ'de 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ), 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Vali Hamza Aydoğdu'nun Mesajı

Törende konuşan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, çağın gençlerle şekilleneceğini söyledi. Gençliği dijital çağın kurbanı değil, kurucusu olarak görmek istediklerini ifade eden Aydoğdu, öğrencilere seslenirken önemli vurgularda bulundu.

"Çünkü sizler sadece teknolojinin değil, vicdanın da mühendisleri olacaksınız. Gençlerle kurulan iletişimde nezaket, merhamet ve güven en güçlü üç anahtardır. Bir gencin kalbine dokunmadan zihnine ulaşamazsınız. İnsan, önce anlaşılmak ister, sonra yönlendirilmek. Zamanla yarışmayın, zamanı anlamlandırın. Sosyal medyada görünür olmaya değil, hayatta iz bırakmaya odaklanın ve şunu asla unutmayın, çağı yakalamak mümkündür ama asıl mesele çağın içinde insan kalabilmektir. Yeni akademik yıl, sizlerin kaleminde anlam bulacak. Sınıflar bilgiyle, koridorlar umutla dolacak. Başarı bir zirve değil, bir yolculuktur ve o yolculuğun tek yakıtı insanca kalabilme cesaretidir."

Rektör Prof. Dr. Akın Levent: Enstitüler ve Öğrenci Başarıları

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, üniversitede yürütülen değerli çalışmalara dikkat çekti. Levent, "İki önemli enstitüden birisi Kandilli, diğeri ise EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü." ifadeleriyle kurumun deprem alanındaki konumunu vurguladı.

Rektör, öğrencilerin başarılarına da değinerek şunları aktardı: "Son TEKNOFEST yarışmasında 13 takımımız finale kaldı. Bunlardan biri robotik yarışmasında Türkiye ikincisi, diğer bir öğrenci takımımız da Türkiye dördüncüsü olma başarısını gösterdi, Öğrencilerimize bu başarısından dolayı teşekkürü borç biliyorum."

Levent, öğrencilere sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl diledi.

Katılımcılar ve Akademik Yılın İlk Dersi

Törene, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Yavuz Özcan, 59. Havan ve Topçu Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sayın Zafer Akkaş, kurum müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Akdeniz için Birlik (AiB) Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi ve Büyükelçi Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Türkiye ve Dünyada Demografik Dönüşüme Genel Bir Bakış" konulu akademik yılın ilk dersini verdi.

