Trakya Üniversitesi'nin TEKNOFEST 2026 Hamlesi: Elektrikli Otonom Araçlar

Trakya Üniversitesi öğrencileri, elektrikli otonom araçlarıyla TEKNOFEST 2026'da yarışmak üzere Trakya Keşif Fest'te projelerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 15:01
Edirne'de Trakya Üniversitesi Tasarım ve Proje Topluluğu öğrencileri, geliştirdikleri elektrikli otonom araçlarla TEKNOFEST 2026'de zirveye çıkmayı hedefliyor.

Topluluk, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trakya Keşif Fest'e katılarak stant açtı ve çalışmalarını katılımcılara aktardı.

Yerli imkanlarla geliştirdikleri elektrikli araçlarla birçok yarışmada derece elde eden öğrenciler, bu yıl 2 araç üzerine yoğunlaştı. Öğrencilerden biri olan topluluk kaptanı Eşref Kaan Kurtoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır elektrikli araçlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

"Topluluk olarak bu yıl bir otonom araç, bir de elektrikli verimlilik aracı üzerinde çalışıyoruz. Otonom aracımız TEKNOFEST'te yarışacak. Verimlilik aracıyla da yurt içi yarışlarına katılmayı planlıyoruz. Bu zamana kadar tasarladığımız araçlarda her zaman hafiflik ve verimliliği hedefledik. Elektrikli ve güneş paneliyle çalışan araçlarımız oldu. Artık dünya başka yönlere gidiyor. Biz de dünyanın yöneldiği otonom araçlara yöneliyoruz. Otonom araç çalışmamız var. Bu sene ilk hedefimiz otonom araçlar teknoloji alanında kendimizi geliştirip devam etmek."

