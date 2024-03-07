TikTok'a bomba gibi özellikler geliyor

TikTok, içerik üreticilerine yönelik büyük bir yenilik sunuyor. Şu anda test aşamasında olan İçerik Oluşturma Teşviki ile, şirket 1 dakikayı aşan videolar için para vermeye başlıyor.

Uzun videoların şirkete daha çok kazandırdığı biliniyor. Bu yüzden yeni pazarlama stratejisi ile uzun videolara daha fazla destek sağlanacağı söyleniyor. Bu değişimin içerik üreticilerine de para kazandıracağı öne sürülüyor. İşte detaylar...





TikTok yöneticileri, resmi bir açıklama yaparak, İçerik Oluşturma Teşviği’nin özgünlük, uzunluk ve izleyici tatmini gibi ölçütleri esas alacağını belirtti. Bu ölçütleri göz ardı ederek kalitesiz içerik üretmeye devam eden kullanıcıların cezalandırılacağını da ekledi. Ayrıca artık içerik üreticileri, abonelerine sunabilecekleri çok sayıda yeni özellik getirecek. Bu sayede üreticilerin aboneleriyle daha iyi ilişkiler geliştirmesi umuluyor.

Güncellemenin test aşamasındaki kullanıcıları, yenilikten çok memnun kaldı. Ancak bazı kullanıcılar, şirketin uzun videolara destek olmasını çok saçma buldu. Son yapılan ankete göre, pek çok izleyici uzun içeriklere ilgi duymuyor ve hızlıca izliyor. Bu değişimin ileride ne getireceğini ise zaman gösterecek.