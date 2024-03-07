Bist 100
9.054,18 3%
DOLAR
31,83 0,01%
EURO
35,16 0,13%
ALTIN
2.198,86 0,79%

TikTok'a bomba gibi özellikler geliyor

TikTok, son zamanlarda gündemden düşmeyen bir platform. İçerik üreticileri sevindirecek birçok yenilik üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar!

Yayın Tarihi: 07.03.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 22:13
TikTok'a bomba gibi özellikler geliyor

TikTok, içerik üreticilerine yönelik büyük bir yenilik sunuyor. Şu anda test aşamasında olan İçerik Oluşturma Teşviki ile, şirket 1 dakikayı aşan videolar için para vermeye başlıyor.

Uzun videoların şirkete daha çok kazandırdığı biliniyor. Bu yüzden yeni pazarlama stratejisi ile uzun videolara daha fazla destek sağlanacağı söyleniyor. Bu değişimin içerik üreticilerine de para kazandıracağı öne sürülüyor. İşte detaylar...

tiktok

 

TikTok yöneticileri, resmi bir açıklama yaparak, İçerik Oluşturma Teşviği’nin özgünlük, uzunluk ve izleyici tatmini gibi ölçütleri esas alacağını belirtti. Bu ölçütleri göz ardı ederek kalitesiz içerik üretmeye devam eden kullanıcıların cezalandırılacağını da ekledi. Ayrıca artık içerik üreticileri, abonelerine sunabilecekleri çok sayıda yeni özellik getirecek. Bu sayede üreticilerin aboneleriyle daha iyi ilişkiler geliştirmesi umuluyor.

Güncellemenin test aşamasındaki kullanıcıları, yenilikten çok memnun kaldı. Ancak bazı kullanıcılar, şirketin uzun videolara destek olmasını çok saçma buldu. Son yapılan ankete göre, pek çok izleyici uzun içeriklere ilgi duymuyor ve hızlıca izliyor. Bu değişimin ileride ne getireceğini ise zaman gösterecek.

İLGİLİ HABERLER

ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek

ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek

Ayda 6000 TL öderim diyene 700.000 TL kredi! O banka kredi bombasını patlattı

Ayda 6000 TL öderim diyene 700.000 TL kredi! O banka kredi bombasını patlattı

Dolar kurunda deprem gibi tahmin! 4 TL birden düşeceği tarihi açıkladılar

Dolar kurunda deprem gibi tahmin! 4 TL birden düşeceği tarihi açıkladılar

Ispanağın en güzel hali bu! Beşamel soslu fırında ıspanak tarifi parmaklarınızı yedirecek

Ispanağın en güzel hali bu! Beşamel soslu fırında ıspanak tarifi parmaklarınızı yedirecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'ye 5G teknolojisinin ne zaman geleceği belli oldu
2
Xiaomi 14T Pro'dan ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı
3
TikTok'a bomba gibi özellikler geliyor
4
iPhone 16'nın tasarımı sızdırıldı: Eylül ayında tanıtılacak
5
OpenAl'dan Elon Musk'a flaş yanıt!
6
ChatGPT'ye kullanıcıları sevindirecek yeni özellik
7
iOS 17.4 sonunda yayınlandı: İşte yeni gelen özellikler

Dolar kurunda deprem gibi tahmin! 4 TL birden düşeceği tarihi açıkladılar

Ayakkabı vurmasını bir gecede geçiriyor! Günlerce acı çekmenize gerek kalmayacak

Ispanağın en güzel hali bu! Beşamel soslu fırında ıspanak tarifi parmaklarınızı yedirecek

Tarım Kredi Market'te büyük indirim bu gün başladı! O ürünlere bir kuruş zam yok!

Kadınlara 3 destek birden! Devlet başvuru yapan kadınlara on binlerce lira para yağdıracak

Ayda 6000 TL öderim diyene 700.000 TL kredi! O banka kredi bombasını patlattı

Bunu bilmeyenin tapusu elden gidebilir! Evi arsası olanlar dikkat

ATM'den para çeken herkese duyuruldu! Bunu bilen daha az ödeyecek

İş Bankası'nda hesabı olan düğün bayram edecek! Tamamen ücretsiz oldu

Bankalardan ateşböceği gibi parlayan doğalgaz desteği: Mayıs'a kadar devam edecek

Yaş şartına uyan tüm kadınlar başvurabilir! 150 bin TL faizsiz kredi kutusu açıldı

Her ay 1000 TL destek - Mart bitmeden giden liseliye anında ödenecek