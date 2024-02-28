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TikTok Universal Music savaşı nedeniyle milyonlarca şarkı TikTok’tan kaldırılacak!

TikTok’un Universal Music ile savaşının ortasında daha çok şarkıyı uygulamadan kaldırması bekleniyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.02.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:20
TikTok Universal Music savaşı nedeniyle milyonlarca şarkı TikTok’tan kaldırılacak!

Universal Music Group (UMG) ile telif sorunu sürerken TikTok’tan daha fazla şarkıyı kaldırmak zorunda kalıyor. UMG kısa zaman önce TikTok'tan, aralarında süperstar Taylor Swift, Billie Eilish ve The Weeknd gibi ünlülerin şarkılarının da yer aldığı, sahibi olduğu veya dağıtımını gerçekleştirdiği kayıtları kaldırdı. UMG tarafından paylaşılan müzikleri de etkileyen açmaz sebebiyle bu hafta sonuna kadar TikTok'ta milyonlarca şarkının daha kaldırılacağı düşünülüyor.

Variety'nin haberine göre, bu konudaki son gelişme, Universal Music Publishing Group (UMPG) ile anlaşması olan söz yazarları ile iş birliği gerçekleştiren sanatçıların şarkılarını etkiliyor. Bölünmüş telif hakları şeklinde isimlendirilen bir problem yüzünden UMPG ile anlaşmalı bir yazar bir şarkıya herhangi bir biçimde katkı sağlamaması halinde, bu şarkının TikTok'tan kaldırılması gerekeceği belirtiliyor.

tiktok

UNİVERSAL, TİKTOK’TAN 3 MİLYON ŞARKI KALDIRDI

Bu kapsamda Swift, Adele, Justin Bieber, Mariah Carey, Ice Spice, Elton John, Harry Styles ve SZA gibi sanatçılarla iş birliği yapanların, müziklerinin TikTok'tan kaldırıldığını ve şimdi kullanılan videolarda sessize alındığını görebilir. Bu hamlenin daha çok ismin çalışmalarını müzik tanıtımı konusunda en önemli platformda tanıtmasını engelleyeceği belirtiliyor.

BBC'ye göre UMG, kayıt kataloğundaki sözleşmenin bitmesinden sonra TikTok'tan yaklaşık 3 milyon şarkıyı kaldırdı. UMG'nin TikTok ile yayıncılık kataloğundaki anlaşması bu hafta içinde bitiyor ve bu noktada söz konusu tüm şarkılar kısa biçimli video hizmetinden kaybolabilir.

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