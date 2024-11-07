Türk Akademisyenden Önemli Başarı: TUSAŞ Şehitlerine Adadı

Dünya Birincisi Türk Akademisyen Ödülünü TUSAŞ Şehitlerine Adadı

2024 TOYP Global "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" alanında dünya birincisi olarak seçilen Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Aydın Sinan Apaydın, kazandığı ödülü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) için düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere ithaf etti.

Mesleki Başarıları ve Uluslararası Deneyimi

Apaydın, AA muhabirine verdiği röportajda, 2023 yılında Junior Chamber International (JCI) Türkiye tarafından organize edilen TOYP yarışmasında medikal inovasyon alanında ülkesinin birincisi olduğunu açıkladı. Ardından yaklaşık bir yıl süren jüri değerlendirme sürecinden bahsetti.

“Bu bir yıllık süreçte, Amerika'daki DUKE Üniversitesi'nde araştırmacı olarak çalıştım. Beyin Cerrahisi Departmanı'nda TÜBİTAK bursuyla minimal invazif omurga cerrahisi üzerine araştırmalar gerçekleştirdim.” ifadelerini kullanan Apaydın, bu çalışmaların ardından, JCI Global tarafından medikal inovasyon kategorisinde dünya birincisi seçilmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Tayvan'daki Finalde Şanlı Bayrağımızı Dalgalandırdı

Apaydın, JCI Global organizasyonu tarafından düzenlenen yarışmanın finalinin Tayvan'da yapıldığını ve burada beşeri bilimler kategorisinde yarışmaya katılan 10 farklı ülkeden genç bilim insanları ile birlikte bulunduklarını aktardı. "Yarışmada, ödülümü TUSAŞ şehitlerine adamak benim için bir gurur kaynağı oldu," diyen Apaydın, Amerika’daki süreçte Karabük Üniversitesi'nin desteklerinin büyük olduğunu ifade etti.

Gelecek Projeleri Üzerine

Karabük Üniversitesi'nde omurga cerrahisi üzerine yürütülen çalışmalara devam ettiğini belirten Apaydın, yeni bir projenin de hayata geçirileceğini açıkladı. "Son dönemde bel ve boyun fıtığı hastalıklarının genetik altyapısıyla ilgili bir projeye başlayacağız," diye ekledi.

2024 TOYP Global "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" alanında dünya birincisi olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Aydın Sinan Apaydın, ödülünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere adadı.

2024 TOYP Global "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" alanında dünya birincisi olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Aydın Sinan Apaydın, ödülünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere adadı.