Windows 11 güncellemesi masaüstünde sınıfta kaldı

Windows 11 güncellemesi yapılırken garip hatalar kullanıcıların karşısına çıktı. Hataların doğrulanması üzerine çözüm araştırmaları başladı. İşte masaüstü simgelerdeki hata...

Windows 11 güncellemesi masaüstünde sınıfta kaldı
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Windows güncellemeleriyle manuel olarak kontrol edilirken özellikle güncelleme sonrasındaki hata can sıktı. Windows 11 sürüm 23H2'yi yayınlarken en son yenilikle beraber güncelleme yapmayan vatandaşlar yaşadı. Windows 10'dan vazgeçmeyen özellikler sunuluyor.

Microsoft, Windows 11 23H2'de birden fazla monitör içeren düzenlerde Copilot kullanmanın masaüstü simgelerle ekranlarda beklenmedik durumlarda hareket edilerek neden olarak hatalarda doğrulama yapıldı. Kullanıcıların bu sorun karşısında önlem almak için Windows üzerinden Copilot çoklu monitör düzeniyle kullanılarak cihazlarda yer alan güncellemeyle çözüm önerileri paylaşıldı.

Windows 11 hata

Gelecek sürümlerle hatanın giderilmesi ön görülürken çok sayıda simgenin bir ekranda diğerine geçişinin Windows 11 sürüm 23H2'deki en masum hata olarak görülüyor. Yeni özelliklerin yanı sıra istikrar sizin için daha önemli olunurken yama ve düzeltme gelmeden önce sürüm üzerinde yükseltmeye gidildi. 

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