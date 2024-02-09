Yapılan bir araştırma Antarktika buzulların ne kadar hızlı eriyebileceğini ortaya çıkardı!

Antarktika'da bulunan bir buz çekirdeği, buz sahanlıklarının ne kadar hızlı eriyebileceğine ve deniz seviyelerinin hızla yükselebileceğine dair endişe verici bilgiler ortaya koydu.

Bu ay Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni araştırmaya göre, Batı Antarktika Buz Tabakası yaklaşık 8 bin yıl önce trajik bir şekilde küçüldü. Bu keşif, büyük buz sahanlıklarının ne kadar hızlı eriyerek deniz seviyelerinin yükselmesine yol açabileceği konusunda çok endişe verici bir fikir veriyor.

Bu keşif, son derece önemli. Çünkü bir şeylerin hızla değişmesi durumunda buz sahanlıklarının ne kadar büyük ölçüde değişebileceğini vurguluyor.





ÖNERİLEN ÇÖZÜMLER ÇOK MALİYETLİ

Eriyen buz sahanlıklarının deniz seviyelerine getirdiği riskler her zaman biliniyordu. Ancak bu verileri ve buzulların bu kadar hızlı eriyebileceğini görmek, bilim insanlarının yıllardır yaptığı uyarıların önemini daha da arttırıyor.

Eğer buzullarda bir geri çekilme dönemi yaşanırsa, o zaman okyanusa tonlarca buz bırakarak deniz seviyelerinin büyük ölçüde yükseleceği ve hatta muhtemelen mevcut deniz seviyesinin altındaki bazı yerlerin sular altında kalmasına neden olabileceği düşünülüyor.

Bu kapsamda, uzayda devasa bir güneş şemsiyesi de dahil olmak üzere birkaç olası çözüm önerisi sunuldu. Ancak, bu çözümlerin birçoğu maliyetli veya test edilmesi zor olduğu için henüz hiçbir şey tam anlamıyla ilerlemiyor.

Bilim insanları, Antarktika'daki buzların inceldiğini, bu buzulların ve buz sahanlıklarının çökmesi durumunda bunun Dünya'nın geri kalanı için yıkıcı bir etkiye sahip olacağını söylüyor.