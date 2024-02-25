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1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak

Balkız tatlısının enfes lezzeti başınızı döndürecek! İşte herkesin evinde bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz Balkız Tatlısı tarifi...

Yayın Tarihi: 25.02.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 13:25
1 çay bardağı toz şekerle balkız tatlısı tarifi! Çayın yanına tatlı arayanlar bayılacak

Gastronomi dünyasına damga vuran lezzetler arasına katılan Balkız Tatlısı, enfes yapımı ve özel şerbetiyle sofralarımıza tazelik getiriyor. İşte, evlerde kolayca hazırlanabilen bu eşsiz tatlıyı denemeniz için detaylı tarif:

Balkız Tatlısı, lezzet dolu bir yolculuğa çıkaran malzemeleri ve özgün yapımıyla sofralarda fark yaratıyor. Oda sıcaklığındaki tereyağı, çay bardağı sıvı yağ, toz şeker, yumurta, kabartma tozu, vanilin, un, ve irmik, özenle karıştırılarak homojen bir hamur elde edilir. Bu muazzam hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak irmikle bulanır ve fırın kabına düzenli bir şekilde dizilir. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında, yaklaşık 30 dakika pişirilerek altın rengini alana kadar beklenir. Bu sırada, tencerede kaynatılan 2 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ve 5 damla limon suyu karışımı şerbet hazırlanır. Fırından çıkan sıcak tatlı, hazırlanan şerbetle buluşturulur ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra üzerine irmik serpilerek servis edilir.

balkız tatlısı nasıl yapılır

Hamurun hafifliği, irmikle kaplanmış kıtır doku ve muhteşem şerbetin birleşimi, tatlı tutkunlarını mest ediyor. Bu özel tarif, özellikle özel günlerde veya misafir sofralarında en sevdiklerinizi ağırlamak için ideal bir seçenek. Geleneksel lezzetleri modern bir dokunuşla birleştiren Balkız Tatlısı, sofralarınıza eşsiz bir tat ve estetik katıyor. Bu enfes lezzeti denemek için malzemeleri toplayın ve mutfağa adım atın.

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