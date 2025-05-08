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26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Zeki Demirkubuz Sinemaseverlerle Buluştu

Safranbolu'da devam eden festivalde Zeki Demirkubuz son filmi 'Hayat' ile sinemaseverlerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 21:00
26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nde Zeki Demirkubuz Sinemaseverlerle Buluştu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali, ikinci gününde ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz'u ağırladı. Festival, Safranbolu Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Festivalin ikinci günü, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde, Türk sinemasının efsanevi ismi ve festivalin onur konuğu Zeki Demirkubuz’un son filmi 'Hayat'ın gösterimi ile başladı. Film gösteriminin ardından Demirkubuz, Sinan Yusufoğlu moderatörlüğünde düzenlenen bir söyleşide, sinema kariyeri ve deneyimleri hakkında katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, festival kapsamında yapımcı senarist Etem Caner Karaüç tarafından 'Çocuklara Film Atölyesi - Hikaye Anlatıcılığı' etkinliği düzenlendi. Festival, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ödül töreni ile sona erecek.

Safranbolu'nun kültürel mirasını belgesel sanatı ile tanıtmayı hedefleyen festivalde bu yıl, yaklaşık 1500 başvuru arasından finale kalan 30 belgesel film izleyiciye sunulmakta. Tüm gösterimler halka açık ve ücretsiz olarak Leyla Dizdar Kültür Merkezi ile Ata Merkez Sinema Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalde, film gösterimlerinin yanı sıra atölye çalışmaları, akademik oturumlar, sergiler ve çeşitli kültürel etkinlikler de düzenlenmektedir.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ikinci gününde yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle buluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ikinci gününde yönetmen Zeki Demirkubuz, sinemaseverlerle buluştu.

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