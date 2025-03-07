32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Un Loco Poco Trio Heyecanı

İzmir Avrupa Caz Festivali, Un Loco Poco Trio'nun konseriyle cazseverlere unutulmaz anlar sundu.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:59
32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Un Loco Poco Trio Heyecanı

32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Un Loco Poco Trio Heyecanı

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, "Un Loco Poco Trio" konseriyle devam etti. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından organize edilen bu caz festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Festival kapsamında, trombonda Fidel Fourneyron, saksafonda Geoffroy Gesser ve kontrbasta Sebastien Beliah yer alan Un Loco Poco Trio, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) sahnesinde caz tutkunlarıyla buluştu.

Grup, 1940 ila 1950'lerin repertuarını yenilikçi bir bakış açısıyla yeniden yorumlayarak izleyicilere etkileyici bir performans sundu.

Festivalin bir sonraki etkinliği ise 14 Mart'ta gerçekleşecek olan "Athına Kontou-Mother" konseriyle devam edecek.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, "Un Loco Poco Trio" konseriyle devam etti. İzmir Kültür Sanat ve...

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, "Un Loco Poco Trio" konseriyle devam etti. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) organize ettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen festival sürüyor.

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, "Un Loco Poco Trio" konseriyle devam etti. İzmir Kültür Sanat ve...

32. İzmir Avrupa Caz Festivali, "Un Loco Poco Trio" konseriyle devam etti. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfının (İKSEV) organize ettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Institut français Türkiye İzmir, Goethe Enstitüsü İzmir, İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu ve İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlenen festival sürüyor.

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32. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde Un Loco Poco Trio Heyecanı
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