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Kef Kalesi'nde Urartu Dönemi Buluntuları Gün Yüzüne Çıktı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'nde Urartu dönemine ait önemli buluntular keşfedildi.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 14:44
Kef Kalesi'nde Urartu Dönemi Buluntuları Gün Yüzüne Çıktı

Bitlis'teki Kef Kalesi'nde Tarih Yeniden İllüstre Ediliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Kef Kalesi'nde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda önemli buluntular ortaya çıktı. Urartu Kralı 2. Rusa tarafından inşa ettirilen bu tarihi yapı, 2 bin 300 rakımda bulunuyor ve bölgeye hakim bir konumda yer alıyor.

Yürütülen Kazı Çalışmaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun başkanlığındaki ekip, kazı çalışmalarını sürdürmektedir. Kazılar, kalenin en yüksek bölümünde yoğunlaştırılmakta ve yeni yapılar gün yüzüne çıkartılmaktadır.

Buluntular ve Önemleri

Geçtiğimiz yıllarda fil ayakları, mutfak odaları gibi alanlarda çeşitli buluntular elde edilirken, bu yıl 20 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen kazılarda 3 fil ayağı, çakmak taşı, obsidiyen aletler, seramikler ve hayvan kemikleri keşfedilmiştir.

Urartu Mimarisi Üzerine Değerlendirmeler

Doç. Dr. Coşkun, kazılarda elde ettikleri buluntuların Urartu tarihine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Bu kadar çok bazalt kullanılan tek kale burasıdır. Yüksek rakımda çalışmalarımız zorlayıcı ancak Fezlek Kalesi'nin inşa sürecinde kullanılan taşların muhtemelen Süphan Dağı'ndan getirildiğini düşünmekteyiz. Son dönemlerde kalede büyük bir yangın izine de rastladık," dedi.

Turizme Katkı Sağlanması Hedefi

Bölgedeki kazıların sonucunda elde edilen buluntuların hem turizme kazandırılması hem de kalenin görünümünün güzelleştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Doç. Dr. Coşkun, fil ayaklarının onarımına yönelik planlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt...

Urartular döneminde, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Süphan Dağı eteğinde Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim tepede 2 bin 300 rakımda inşa edilen Kef Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan buluntular, Urartu tarihine ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 2 bin 700 yıllık kalede kazı çalışmaları devam ediyor.

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