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Joan Miró Eserleri İzmir'de Sanatseverlerle Buluşuyor

İzmir'de Joan Miró'nun eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 14:14
Joan Miró Eserleri İzmir'de Sanatseverlerle Buluşuyor

Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge Sergisi İzmir'de

Ünlü Katalan ressam Joan Miró'nun 74 eseri, "Joan Miró: İmge, Metin, Gösterge" adıyla İzmir'de sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Arkas Sanat Merkezi ve Serralves Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Basın Toplantısı Düzenlendi

Arkas Holding tarafından yapılan açıklamada, sergi öncesinde basın toplantısının yapıldığı belirtildi. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, İzmir’e ilk defa Miró eserlerinin getirildiğini belirtti.

Arkas, "Bu sergide, 'Sobreteixims' ve 'Yanık Tuvaller' serilerinden, Türkiye'de daha önce sergilenen eserler dışında bir araya getirilmiş eserler de yer alacak," dedi.

Serginin Önemi ve Detayları

Miró’nun sürrealizmin öncüsü olarak kabul edildiğini vurgulayan Arkas, "Eserlerini ilk gördüğünüzde şaşırıyorsunuz ve ne anlatmak istediğini anlamaya çalışıyorsunuz. Onun da amacı bu, başarılı bir sergi olacağına eminim," ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ayrıca sanat merkezlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla şehir içerisinde sanat durakları oluşturacaklarını ve burada sergilere özel servisler koyacaklarını duyurdu.

Serralves Müzesi Direktörü Philippe Vergne de serginin, sanatçının eserlerinin şehirde ilk kez sergilenmesi nedeniyle Serralves Vakfı Çağdaş Sanat Müzesi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

Toplantıda, Porto Belediye Başkanı Rui Moreira, Arkas Sanat Direktörü Müjde Unustası ve serginin küratörü Robert Lubar Messeri de görüşlerini paylaştı.

Sergi, yarın açılacak ve 9 Şubat 2025'e kadar, pazartesi günleri dışında ziyaret edilebilecek.

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