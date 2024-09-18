1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Marketler tarafından hafta hafta sunulan aktüel ürünler katalogları merakla takip ediliyor. İhtiyacı olan ürüne daha ucuza sahip olmak isteyen vatandaş, marketlerin indirim kataloglarından ürünlerine ulaşmakta iken hafta hafta tüm zincir marketler belirli günlerini indirim günü ilan etmiş bulunuyor. Şok marketler zinciri de her hafta çarşamba gününü indirim günü ilan etmişken 18 Eylül 2024’te başlayıp 24 Eylül 2024’e kadar sürecek indirimler şimdiden merakla takip ediliyor.

18 Eylül 2024 tarihinde ŞOK marketlerin kataloğunda sunulan indirimler, alışveriş yapmayı sevenler için adeta bir bayram niteliğini taşırken, bir çok kalemde çok sayıda indirim fırsatını da beraberinde getiriyor. Özellikle 18 Eylül tarihinden itibaren başlayan kampanya, elektrik süpürgesi, valiz çeşitleri, turşu malzemeleri gibi birçok üründe önemli indirimleri beraberinde getirirken, 25 TL ve üzeri alışverişlerde sunulan indirim fırsatları, tercih edilebilirliği arttırıyor.

ŞOK AKTÜEL 18 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK market 18 Eylül 2024 Çarşamba günü, onlarca ürün ile raflarını donatacak. İndirimli ürünler arasında herkesin ihtiyacına yanıt verebilecek seçenekler bulunurken hangi ürünlerde hangi indirimlerin bulunduğu araştırması devam ediyor.

ŞOK MARKET EV TEMİZLİĞİNDE ÇIĞIR AÇACAK

ŞOK aktüel ürünler listesinde yer alan indirimlerde özellikle de bayanların çok tercih edeceği marka ve modellerdeki elektrikli süpürgeler dikkat çekiyor. Şok'un sunduğu farklı ebatlardaki valiz çeşitleri de h em şık tasarımları hem de uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Mis markasının tam yağlı süt, beyaz peynir ve inek peyniri gibi ürünleri, kahvaltı sofralarına bereket katarken, Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir, sadece 119 TL; Mis Tam Yağlı İnek Peyniri ise 83,50 TL gibi uygun fiyatlarla müşterisinin karşısına çıkıyor.

ŞOK ÇAY İNDİRİMİ

ŞOK 18 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken indirim Deren Marka çay olurken, 1 KG Deren çay 89.95mTL fiyatı ile yüzde 11 indirime girmiş bulunuyor.

ŞOK MARKET BULAŞIK DETERJANI İNDİRİMİ

Mutfakların en çok tercih edilen marklarından olan Mintax bulaşık deterjanını da 60 TL yerine artık sadece 40 TL’ye almanız mümkün olacak. ŞOK marketin 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünleri müşterinin tam bütçesine göre oluşturulurken, alışveriş severlerin yüzü bu hafta ŞOK sayesinde yine güleceğe benziyor.



