DOLAR
34,11 -0,1%
EURO
37,98 -0,05%
ALTIN
2.827,03 -0,44%
BITCOIN
2.042.232,99 0,35%

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

O markette dev indirim yarın başlıyor. Özellikle de çay ve deterjan indirimleri müşterileri sevindiriyor

Yayın Tarihi: 18.09.2024 13:41
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 13:41
1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Marketler tarafından hafta hafta sunulan aktüel ürünler katalogları merakla takip ediliyor. İhtiyacı olan ürüne daha ucuza sahip olmak isteyen vatandaş, marketlerin indirim kataloglarından ürünlerine ulaşmakta iken hafta hafta tüm zincir marketler belirli günlerini indirim günü ilan etmiş bulunuyor. Şok marketler zinciri de her hafta çarşamba gününü indirim günü ilan etmişken 18 Eylül 2024’te başlayıp 24 Eylül 2024’e kadar sürecek indirimler şimdiden merakla takip ediliyor.  

18 Eylül 2024 tarihinde ŞOK marketlerin kataloğunda sunulan indirimler, alışveriş yapmayı sevenler için adeta bir bayram niteliğini taşırken, bir çok kalemde çok sayıda indirim fırsatını da beraberinde getiriyor. Özellikle 18 Eylül tarihinden itibaren başlayan kampanya, elektrik süpürgesi, valiz çeşitleri, turşu malzemeleri gibi birçok üründe önemli indirimleri beraberinde getirirken, 25 TL ve üzeri alışverişlerde sunulan indirim fırsatları, tercih edilebilirliği arttırıyor.  

ŞOK AKTÜEL 18 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

ŞOK market 18 Eylül 2024 Çarşamba günü, onlarca ürün ile raflarını donatacak. İndirimli ürünler arasında herkesin ihtiyacına yanıt verebilecek seçenekler bulunurken hangi ürünlerde hangi indirimlerin bulunduğu araştırması devam ediyor.  

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

ŞOK MARKET EV TEMİZLİĞİNDE ÇIĞIR AÇACAK 

ŞOK aktüel ürünler listesinde yer alan indirimlerde özellikle de bayanların çok tercih edeceği marka ve modellerdeki elektrikli süpürgeler dikkat çekiyor. Şok'un sunduğu farklı ebatlardaki valiz çeşitleri de h em şık tasarımları hem de uygun fiyatlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Mis markasının tam yağlı süt, beyaz peynir ve inek peyniri gibi ürünleri, kahvaltı sofralarına bereket katarken, Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir, sadece 119 TL; Mis Tam Yağlı İnek Peyniri ise 83,50 TL gibi uygun fiyatlarla müşterisinin karşısına çıkıyor.  

ŞOK ÇAY İNDİRİMİ 

ŞOK 18 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken indirim Deren Marka çay olurken, 1 KG Deren çay 89.95mTL fiyatı ile yüzde 11 indirime girmiş bulunuyor.  

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

ŞOK MARKET BULAŞIK DETERJANI İNDİRİMİ

Mutfakların en çok tercih edilen marklarından olan Mintax bulaşık deterjanını da 60 TL yerine artık sadece 40 TL’ye almanız mümkün olacak. ŞOK marketin 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünleri müşterinin tam bütçesine göre oluşturulurken, alışveriş severlerin yüzü bu hafta ŞOK sayesinde yine güleceğe benziyor.  


İLGİLİ HABERLER

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya
2
1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor
3
SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı
4
İş arayanların aradığı fırsat geldi! Ayda 30 bin TL maaşı var: Başvuran hemen işe alınıyor
5
Karamel ve Çikolata Tutkunlarına: Sütlü Tatlı Nasıl Yapılır?
6
Chery’nin yeni SUV modelleri Türkiye’de satışa sunuldu! 474.000 TL’lik fiyatını duyanlar şoke etti

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi

'Asgari ücret arşa çıkacak' İşte O isimden net açıklama

Emeklilere PTT'den 100.000 TL ek ödeme çıktı! İşte ödenecek tarihler

18 yaş şartını tamamlayana çalışmadan emeklilik hakkı doğdu! Bakın nasıl işliyor

Akbank'tan ağızları açık bırakacak promosyon! 60.250 TL ödeme onaylandı

19 Eylül öncesinde giden alacak! 42 bin 863 TL kazanç kapısı aralandı!

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler