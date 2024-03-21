1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor

Ramazan Ayına Özel Fırsatlar: BİM'in 16 Mart 2024 Fiyat Listesi Açıklandı!

Türkiye'nin en gözde marketlerinden BİM, Ramazan ayını coşkuyla karşılıyor ve muhteşem indirimlerle dolu yeni bir fiyat listesiyle geliyor! Her daim olduğu gibi, BİM yine alışveriş listenizi doldurmak için bekliyor. Bu özel dönemde, tost peynirinden pirince, bebek bezinden diş fırçasına kadar geniş bir ürün yelpazesi uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşacak.

Özellikle dikkat çeken ürünler arasında, Yumoş Jet Fresh Giysi Spreyi 200 ml sadece 65 liraya, Morfose Saç Spreyi Ultra Strong 250 ml ise 89,50 liraya raflardaki yerini alıyor. Seyahat severler için ideal olan çeşitli boyutlardaki seyahat çantaları da cazip fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik, hijyen ve kişisel bakım konusunda da unutulmamış. Nivea El ve Vücut Kremi 250 ml, sadece 69,50 lira!

Mutfakta ihtiyacınız olan her şeyi de BİM'de bulabilirsiniz. Örneğin, Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr sadece 269 lira, Efsane Osmancık Pirinç 5 Kg ise sadece 185 liraya satışa sunuluyor.

Bu Ramazan'da alışveriş listenizi hazırlamadan önce, BİM'in 16 Mart 2024 tarihli fiyat listesini mutlaka gözden geçirin. Kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor!