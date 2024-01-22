Aslan burcundaki Dolunay, Venüs’ün Oğlak burcuna geçişi ve Uranüs’ün Boğa burcunda ileri hareketi: Bu hafta neler olacak?

Aygül Aydın'dan Haftanın gündemi: 22 ocak 2024

Venüs, 23 Ocak saat 11:51'de Oğlak burcuna giriyor. Bu süreçte, para konuları öne çıkıyor. Harcamalarınızı daha iyi planlamak veya uzun vadeli mali planlarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda da daha ciddi ve sorumlu davranmalısınız.

25 Ocak saat 20:53'te Aslan burcunda 5 derecede Dolunay oluşuyor. Dolunaylar, mevcut durumları netleştirme ve sonuçlara varma zamanlarıdır. Aslan burcundaki Dolunay, kendinizi daha iyi ifade etmenize, yaratıcı çalışmalara yönelmenize ve özgüveninizi yükseltmenize yardımcı olabilir.

Uranüs, 27 Ocak saat 10:35'te Boğa burcunda ileri hareketine başlıyor. Uranüs, sürprizler ve değişimler getiren bir gezegendir. Bu nedenle Uranüs'ün ileri hareketine geçtiği bu dönemde, finansal ve maddi konularda tedbirli olmak ve değişime uyum sağlamak gerekiyor.