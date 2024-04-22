Bist 100
9.767,68 0%
DOLAR
32,59 0,27%
EURO
34,71 0,04%
ALTIN
2.461,49 -1,03%

Lokanta usulü mercimek çorbası böyle yapılıyormuş! Aşçılar sırrını ilk kez verdi

Evde lokanta usulü mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte usta şeften gelen tarif...

Yayın Tarihi: 22.04.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 11:11
Lokanta usulü mercimek çorbası böyle yapılıyormuş! Aşçılar sırrını ilk kez verdi

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan mercimek çorbası, hem besleyici hem de lezzetli bir alternatif olarak evlerimizde sıkça yer bulur. Ancak birçok kişi evde pişirdiği mercimek çorbasının restoranlardakine kıyasla daha az lezzetli olduğunu fark edebilir. Bu durumu ortadan kaldırmak ve evde lezzetli bir mercimek çorbası hazırlayabilmek için bazı püf noktalarını dikkate almanız yeterli olacaktır.

Kaliteli Malzemeler Seçin: Lezzetli bir mercimek çorbasının anahtarı, kaliteli ve taze malzemeler kullanmaktır. Kırmızı mercimek, soğan, havuç gibi sebzelerin taze olmasına özen gösterin. Ayrıca su olarak şişe suyu kullanmak, çorbanızın lezzetini artıracaktır.

Mercimekleri İyi Yıkayın: Mercimekleri bol suyla yıkayarak temizleyin ve süzün. Bu, çorbanın daha temiz ve lezzetli olmasını sağlar.

Doğru Pişirme Tekniği Uygulayın: Yemeklik doğranmış soğanları tencerede kavurmak, ardından un ekleyip karıştırarak pişirmek çorbanın kıvamını zenginleştirecektir. Küp küp doğranmış havuç ve salçayı ekleyerek devam edin.

Baharatların Gücünden Yararlanın: Karabiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak acı biber çorbaya özel bir lezzet katacaktır. Baharatları dikkatli kullanarak damak zevkinize göre ayarlayın.

mercimek çorbası nasıl yapılır

Su Miktarını Kontrol Edin: Çorbanın kıvamını ayarlamak için su miktarını dikkatlice ekleyin. Çorbanın çok koyu ya da çok sulu olmamasına özen gösterin.

Homojen Kıvam İçin Blender Kullanın: Çorba piştikten sonra bir blender kullanarak homojen bir kıvam elde edebilirsiniz. Bu, çorbanın restoran tarzında olmasını sağlar.

Servis Sırasında Sos Ekleyin: Son olarak, tereyağında kızdırdığınız kırmızı toz biber ile hazırladığınız sosu servis ederken çorbanızın üzerine dökün. Bu, çorbanıza ekstra bir lezzet katacaktır.

Bu püf noktalarını takip ederek, evde lokanta tarzında lezzetli bir mercimek çorbası pişirmeniz mümkün olacaktır. Misafirlerinizi ve sevdiklerinizi bu harika çorbayla etkileyebilirsiniz!

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

2. el araç alacaklar dikkat: Araç hayalleri faiz kabusuna çalacak!

Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
Beklenen bekçi alımı geldi! Lise, ön lisans, lisans mezunlarına müjde
7
Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

Vakıfbank 100.000 TL kredi limitine onay verdi! Emekli maaşı olanlara müjde

Ekmeğe 5,5 TL'lik dev indirim: Artık bu fiyattan hanelere giriyor

Fatih Ürek'i 60 günde 27 kilo zayıflatan diyet! Tüm sırlarını paylaştı

IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor

40 bin TL maaşla kamuya bekçi alımı yapılacak! İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına müjde

Lokanta usulü mercimek çorbası böyle yapılıyormuş! Aşçılar sırrını ilk kez verdi

2. el araç alacaklar dikkat: Araç hayalleri faiz kabusuna çalacak!

Elinizdeki banknotları unutun! O tarihte 500-1000 TL banknotlar yolda

Bağırsakları motora çeviren yöntem! Kahvenin içine bir kaşık atın yeter

Toz şeker ve ayçiçek yağında dev indirim! Migros indirimli ürünler kataloğu

Çevre Bakanlığı 127 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! Başvuru şartlarına dikkat

Deterjan ve pasta ürünleri indirimde! 23 Nisan BİM aktüel ürünler