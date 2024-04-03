10 ilde iş arayanlara KPSS'siz fırsat! Dev personel alımı başvuruları başladı!

Kaymakamlık ve il özel idareleri bünyesine KPSS'siz personel alımı yapılması, iş arayanlar için önemli bir fırsat sunmaktadır. İŞKUR üzerinden art arda yayımlanan ilanlarda, 10 farklı ilde yeni personel alımı ilanlarının yayımlandığı ve başvuruların başladığı görülmektedir. Bu alımlar, Toplum Yararına Program kapsamında kamu kurumlarına yapılacak işçi alımlarını içermektedir. Bu yazımızda, işçi alımı yapılacak iller ve başvuru bilgilerine odaklanarak detaylı bir inceleme yapacağız.



BAŞVURU ŞARTLARI

Toplum Yararına Program kapsamında yapılan işçi alımlarına başvuruda bulunmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, kuruma kayıtlı olma, 18 yaşını tamamlama, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri kapsamında belirli bir sigortalılık durumuna sahip olmama, emekli veya malul aylığı almama, öğrenci olmama gibi kriterler bulunmaktadır.

Toplum Yararına Program kapsamında yapılan personel alımlarında adaylar, Kırıkkale, Erzincan, Hakkari, Adana, Malatya, Konya, Tunceli, Mardin, Ankara ve Bingöl illerinde çalıştırılacaktır. Bu illerdeki işçi alım ilanlarına başvurular İŞKUR üzerinden yapılabilmektedir. İlgilenen adayların başvuru sürecini yakından takip etmeleri ve başvuru şartlarını eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri önemlidir. Bu alımlar, iş arayanlar için istihdam fırsatlarının artırılması ve kamu hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi adına önemli bir adım niteliği taşımaktadır.











