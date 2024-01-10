Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet
Yalancı profiterol, kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile yapabileceğiniz kolay ve lezzetli bir tatlıdır. Bu tarif ile misafirlerinize sunum yapabilirsiniz. İşte malzemeler ve yapılışı.
Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli bir tatlı tarifi
Yalancı profiterol, gerçek profiterole göre daha pratik ve ekonomik bir tatlıdır. Kedi dili bisküvileri, muhallebi ve çikolata sosu ile hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzeti ile misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir seçenektir. İşte yalancı profiterol yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılışı.
Yalancı Profiterol tarifi için malzemeler
- 15 adet kedi dili bisküvi
- 1 litre süt
- 1 yumurta sarısı
- Yarım su bardağı nişasta
- 1 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 poşet krem şanti
- Çikolata sosu için;
- 2, 5 su bardağı süt
- 1 paket toz çikolata sosu
Yalancı Profiterol tarifi nasıl yapılır?
- Bir tencereye nişasta, un, toz şeker ve yumurta sarısını koyun. Üzerine yavaş yavaş sütü ilave edin ve çırpıcı ile karıştırın. Karışımı orta ateşte koyulaşıncaya kadar pişirin. Muhallebiniz hazır olduğunda ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Çikolata sosunu hazırlamak için başka bir tencereye toz çikolata sosu ve sütü koyun. Sürekli karıştırarak kaynatın. Çikolata sosunuz hazır olduğunda ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
- Soğuyan muhallebinize toz krem şanti ve 3-4 kaşık süt ekleyin. Mikser ile iyice çırpın ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Kedi dili bisküvilerini 4 eşit parçaya kesin. Muhallebinin içine atın ve spatula ile nazikçe karıştırın.
- Yalancı profiterol karışımınızı istediğiniz şekilde bir borcam, kavanoz veya kupa içine paylaştırın. Üzerine çikolata sosunu gezdirin.
- Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Yalancı profiterolünüz servise hazır. Afiyet olsun.