Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kedi dili bisküvi, muhallebi ve çikolata sosu ile harika bir lezzet

Yalancı Profiterol nasıl yapılır? Kolay ve lezzetli bir tatlı tarifi

Yalancı profiterol, gerçek profiterole göre daha pratik ve ekonomik bir tatlıdır. Kedi dili bisküvileri, muhallebi ve çikolata sosu ile hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem görüntüsü hem de lezzeti ile misafirlerinize sunabileceğiniz harika bir seçenektir. İşte yalancı profiterol yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılışı.

Yalancı Profiterol tarifi için malzemeler

15 adet kedi dili bisküvi

1 litre süt

1 yumurta sarısı

Yarım su bardağı nişasta

1 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 poşet krem şanti

Çikolata sosu için;

2, 5 su bardağı süt

1 paket toz çikolata sosu

Yalancı Profiterol tarifi nasıl yapılır?