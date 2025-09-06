14. Mevlana Şiir Şöleni Konya'da: 19 Şairle Uluslararası Buluşma

Etkinlik ve katılımcılar

Konya'da, Karatay Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından organize edilen 14. Mevlana Şiir Şöleni, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından şairleri bir araya getirdi.

Şölene, Türkiye, Kırgızistan, Doğu Türkistan, Tataristan, Azerbaycan ve Filistin'den 19 şair katıldı.

Konuşmalar ve mekan

Program, Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya'nın tarih boyunca pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptığını, kültürün ve medeniyetin estetikle bütünleşebildiğinin en güzel örneklerini taşıdığını vurguladı.

Kılca, Konya'nın derinliği ve manevi yönüyle ilgili olarak şunları söyledi: "Konya, ruhun sırlandığı, aşkın ilham olup aktığı bir diyardır. Bu yüzden Konya sadece Selçuklu'nun değil, aşkın da başkentidir. Kültürün ateşinde pişmiş, medeniyetin ışığıyla parlamış ve aşkın coşkusuyla yanmıştır."

Kılca, şehrin sokaklarında dolaşırken tarihin fısıltılarının duyulduğunu belirterek konuyu şu sözlerle sürdürdü: "Medeniyetin estetikle nasıl bir ahenk oluşturduğunu hissedersiniz. Mevlana'nın manevi iklimi bu topraklarda eşsiz bir harmoni oluşturur. Bu bakımdan Konya, aşıkların buluşma noktası olduğu kadar hakikati ve aşkı arayanların dizelerle ördüğü bir kervansaraydır. Bu yüzden her köşesinde bir anı, bir sır ve şiir saklıdır. Şiir bazen bir haykırış, çoğu zaman bir sükut ama her zaman ruha dokunan bir düştür. Ecdadımız bunu çok iyi bilirdi. Konya'nın manevi ikliminde, şiirin büyülü dünyasında yeni dizeler filizlenecek, yeni arayışlar yeşerecektir. Çünkü şiir tıpkı Mevlana'nın dediği gibi susmanın sesidir."

Dinleti ve takdim

Kırgızistanlı şair Altınbek İsmailov da söyleşide bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Programa katılan şairlerin şiirlerini seslendirmelerinin ardından kendilerine günün anısına plaket ve hediye takdim edildi.

