Çin'de Araç Fiyatları Şoke Etti: İşte Süper Lüks Otomobillerin Fiyatları

Türkiye'de son yıllarda araç fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşların bütçesini zorluyor. Uygun fiyatlı araç bulmak için piyasayı didik didik eden vatandaşlar, Çin'deki araç fiyatlarını duyunca hayrete düştü. Çin'de süper lüks otomobillerin fiyatları sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü. Bu fiyatlardan sonra herkes Çin'e yerleşmeyi düşünecek.

ÇİN'DE SÜPER LÜKS OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Çin'de araç fiyatları, Türkiye'deki yüksek vergiler ve kur farkı nedeniyle çok daha uygun seviyelerde. Çin'de satılan süper lüks otomobillerin fiyatları şöyle:

- Volvo XC60: 1 milyon TL





- Volvo XC40: 700 bin TL

- HONGQI HS3: 600 bin TL





- Zeekr 001: 400 bin TL

- Geely Geome Panda Mini: 120 bin TL

- Hyundai Elentra: 300 bin TL

- Peugeot 408: 340 bin TL

- Mazda CX-50: 500 bin TL

- Ford Kuga: 400-500 bin TL arasında

Bu fiyatlar, Türkiye'deki fiyatların çok altında. Örneğin, Volvo XC60'ın Türkiye'deki başlangıç fiyatı 2 milyon 200 bin TL, Volvo XC40'ın ise 1 milyon 600 bin TL civarında. Çin'de ise bu araçlar yarı yarıya daha ucuz.

ÇİN'DE ARAÇ SAHİBİ OLMAK KOLAY

Çin'de araç sahibi olmak isteyenler, uygun fiyatların yanı sıra aylık faizsiz ödeme seçeneklerinden de yararlanabiliyor. Çinli otomobil üreticileri, tüketicilere cazip kampanyalar sunuyor. Örneğin, Chery'nin fiyat listesine göre[^1^][1], Tiggo8 Pro modelini 1.490.000 TL'ye satın almak isteyenler, 36 ay vade ile aylık 41.389 TL ödüyor. Tiggo7 Pro modelini 1.195.100 TL'ye satın almak isteyenler ise 36 ay vade ile aylık 33.197 TL ödüyor.

- Çin'de araç fiyatları nasıl? Çin'de araç fiyatları, Türkiye'deki yüksek vergiler ve kur farkı nedeniyle çok daha uygun seviyelerde. Çin'de süper lüks otomobillerin fiyatları sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.



- Çin'de hangi markaların araçları satılıyor? Çin'de hem yerli hem de yabancı markaların araçları satılıyor. Çinli markalar arasında BYD, Chery, Geely, HONGQI, Zeekr gibi isimler var. Yabancı markalar arasında ise Volvo, Hyundai, Peugeot, Mazda, Ford gibi isimler var.

- Çin'de araç sahibi olmak için ne yapmak gerekiyor? Çin'de araç sahibi olmak için öncelikle bir sürücü ehliyetine sahip olmak gerekiyor. Çin'de sürücü ehliyeti almak için Çinli olmak veya Çin'de ikamet etmek şartı aranıyor. Ayrıca, sınavlara girmek ve başarılı olmak gerekiyor. Çin'de araç sahibi olmak için ayrıca bir plaka almak gerekiyor. Plaka almak için ise bir kura sistemi uygulanıyor. Bu kura sistemi, araç sayısını kontrol altında tutmak için tasarlanmış. Plaka almak için bazen yıllarca beklemek gerekebiliyor.

- Çin'de araç almak avantajlı mı? Çin'de araç almak, Türkiye'ye göre fiyat avantajı sağlıyor. Çin'de araç fiyatları, Türkiye'deki fiyatların çok altında. Ayrıca, Çin'de araç almak için aylık faizsiz ödeme seçenekleri de sunuluyor. Ancak, Çin'de araç almak için sürücü ehliyeti ve plaka almak gerekiyor. Bu da bazı zorluklar ve bekleme süreleri getiriyor. Ayrıca, Çin'de araç almak için Çin'de ikamet etmek veya Çinli olmak da gerekebiliyor. Bu nedenle, Çin'de araç almak herkes için avantajlı olmayabilir