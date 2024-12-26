Tunceli'de Kaybolmaya Yüz Tutan 'Gağan' Geleneğiyle Yeni Yıl Kutlandı

Tunceli'de Yeni Yıl Coşkusu 'Gağan' Geleneğiyle Yaşatıldı

Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak amacıyla davul zurna eşliğinde halaylar çekerek geleneksel 'Gağan' etkinliğini düzenledi.

Etkinliğin Amacı: 'Gağan' Geleneğini Yaşatmak

Kentteki bazı dernekler tarafından organize edilen etkinlik, kaybolmaya yüz tutmuş 'Gağan' geleneğinin canlandırılmasını hedeflemekteydi. Yöresel kıyafet giyen üç kişi, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Grubun esnafı da ziyaret ederek, karşılaştıkları vatandaşların yeni yılını kutladıkları gözlemlendi.

Yaşatılan Gelenek ve Anlamı

Kışla Meydanı'nda gerçekleşen etkinlik, çekilen halaylarla devam ederken toplanan yiyeceklerin dağıtılmasıyla sona erdi. Etkinliğe katılan Mehmet Yüksel, 'Gağan' geleneğinin eski yılın uğurlanıp yeni senenin karşılandığı bir ritüel olduğunu belirtti. Yüksel, 'Gağan'ın temizlik, adalet ve bölüşme anlamına geldiğini ifade ederek, 'Yaşamını yitirenlerin mezarları da ziyaret edilir. Bu gelenek, toplumu ayakta tutan en önemli inançlardan biridir.' dedi.

Paylaşmanın Önemi

Davul zurna eşliğinde esnaf ziyaretlerinin yapıldığını dile getiren Yüksel, 'Toplanan yiyecekleri etkinlik sonunda bölüşüyoruz. Gağan, paylaşmak ve yoksul insanlara destek olmaktır.' şeklinde konuştu. Cemal Akbayin de etkinliklerin kentte yaklaşık bir ay boyunca sürdüğünü vurguladı. Yöresel kıyafetler giyerek bu geleneği canlandırdıklarını belirten Akbayin, grubundaki herkesin farklı görevleri olduğu ve yeni yıl kutlamalarının her yaş grubuna hitap ettiğini ifade etti.

Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde halaylarla "Gağan" etkinliği düzenledi. Etkinlikte yöresel kıyafet giyen kişiler, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.

Tunceli'de vatandaşlar, yeni yılın gelişini kutlamak için davul zurna eşliğinde halaylarla "Gağan" etkinliği düzenledi. Etkinlikte yöresel kıyafet giyen kişiler, Moğultay Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklarda davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı.