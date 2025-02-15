Gölcük Tabiat Parkı'nda Kış Manzarası Yoğun İlgi Gördü

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı, kış manzarasını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 14:08
Gölcük Tabiat Parkı'nda Kış Manzarası Yoğun İlgi Gördü

Gölcük Tabiat Parkı'na Yoğun İlgi

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda kış manzarasının tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğradı. Kent merkezine yalnızca 13 kilometre mesafede bulunan bu muazzam park, karla kaplı görüntüsüyle göz kamaştırdı.

Göl Buz Tutmuş Durumda

Hava sıcaklığının gece eksi derecelere düşmesiyle birlikte, tabiat parkındaki gölün yüzeyi buzla kaplandı. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Gölcük, ziyaretçilere eşsiz bir kış manzarası sundu.

Soğuk havaya rağmen birçok kişi, bu güzelliğin tadını çıkarmak amacıyla bölgeyi tercih etti. Ziyaretçiler, gölün etrafında keyifli yürüyüşler yaparken, harika manzaralar karşısında bolca fotoğraf çekti.

Doğa Koruma Uyarısı

Yetkililer, ziyaretçilerin doğaya zarar vermemeleri ve buz tutmuş gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu doğal güzelliklerin korunması için gereken özenin gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Yerli ziyaretçilerden Rümeysa Doğan, sık sık Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret ettiklerini belirtti ve buranın Bolu'nun en güzel yeri olduğunu vurguladı. Doğan, herkese bu cennet köşesini keşfetmeleri için tavsiyelerde bulundu.

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