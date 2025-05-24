17. Bin Nefes Bir Ses Festivali Başladı

17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali

Konya Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali, kortej yürüyüşü ile açılış yaptı.

Yürüyüş ve Tören

Festival, Anıt alanında yapılan saygı duruşu ve çelenk sunma töreni ile start aldı. Tiyatro sanatçıları, protokol üyeleri ve vatandaşların bir araya geldiği yürüyüş, Mevlana Meydanı'nda son buldu.

Etkinlik Programı

Festivalin ilk gününde, bu akşam Hollanda'dan Slapstick Tiyatrosu 'Şerzo' adlı müzikal gösterisini sahneleyecek. Beş yabancı ekibin yedi oyunu ve on üç yerli grubun katılımıyla düzenlenecek festivalde, toplam 20 seçkin oyun 32 temsil ile Konyalı sanatseverler ile buluşacak.

Festival, 1 Haziran'a kadar devam edecek.

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali için kortej yürüyüşü düzenlendi.

Konya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde düzenlenen 17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali için kortej yürüyüşü düzenlendi.