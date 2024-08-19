BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

BİM Market, 20 Ağustos 2024 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerini bir kez daha memnun etmeye hazırlanıyor. Bu haftaki katalogda, geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacak. Süt ve süt ürünlerinden atıştırmalıklara, şarküteri ürünlerinden içeceklere kadar birçok farklı ürün grubunda cazip fiyatlar sunuluyor. Peki, 20 Ağustos'ta BİM Market raflarında hangi ürünler yer alacak? İndirimli fiyatlarla hangi ürünler alınabilir? İşte BİM Market 20 Ağustos 2024 aktüel ürünler listesi ve detaylar.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİMLER

20 Ağustos 2024 tarihinde BİM Market'te süt ve süt ürünleri geniş bir yelpazede indirimlerle sunuluyor. Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden olan bu ürünler, hem kahvaltı sofralarında hem de yemeklerde sıkça tercih ediliyor. İşte indirimli süt ve süt ürünleri:

Torku Yarım Yağlı Süt 1 L: 23,90 TL

23,90 TL Az Yağla Ayran: 4,75 TL

4,75 TL Naneli Ayran: 9,90 TL

9,90 TL %18 Yağlı Krema: 27,50 TL

27,50 TL Çilekli Quark: 23,50 TL

23,50 TL Az Yağlı Yoğurt İçim 3 Kg: 79,50 TL

79,50 TL Orman Meyveli Kefir: 49,50 TL

49,50 TL Protein Süt: 34,50 TL

34,50 TL Labne İçim 3x 180 G: 92,50 TL

92,50 TL Lor Peyniri Aknaz 1 Kg: 49,50 TL

49,50 TL Yarım Yağlı Toz Peynir: 249 TL

249 TL Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 179 TL

179 TL

Bu ürünler, sağlıklı beslenme ve dengeli diyet için harika seçenekler sunarken, aynı zamanda cüzdan dostu fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE UYGUN FİYATLAR

Şarküteri reyonunda da indirimli fiyatlar müşterilerin ilgisini çekecek. BİM, her bütçeye uygun fiyatlarla kaliteli şarküteri ürünleri sunuyor. 20 Ağustos'ta BİM Market raflarında yer alacak şarküteri ürünleri ve fiyatları şöyle:

Acı/Acısız Dana Kebap: 62,50 TL

62,50 TL Piliç Salam: 57,50 TL

57,50 TL Piliç Uzun Sosis: 75 TL

75 TL Dana Döner: 219 TL

219 TL Bana İnegöl Köfte: 219 TL

Bu ürünler, hem kahvaltı sofraları hem de ana yemekler için ideal seçenekler sunuyor.

DONDURMA ÇEŞİTLERİ VE FİYATLARI

Yaz aylarının vazgeçilmezi dondurmalar da BİM'in indirimli ürünleri arasında. Farklı tatlarda sunulan dondurmalar, sıcak günlerde serinlemek isteyenler için ideal. İşte dondurma çeşitleri ve fiyatları:

Dondurma Sade: 90 TL

90 TL Dondurma Kavun Şeftali: 99 TL

99 TL Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı: 27,50 TL

Bu fiyatlarla, lezzetli ve ferahlatıcı dondurmaların tadını çıkarmak mümkün.

ATIRŞTIRMALIK VE TATLI ÜRÜNLERDE İNDİRİM

Atıştırmalıklar ve tatlı ürünlerde de indirimler mevcut. Özellikle çerezler ve bisküviler, keyifli anlarınıza eşlik etmek için raflarda yerini alıyor. BİM'in sunduğu bu ürünlerle, hem misafirlerinizi ağırlayabilir hem de günlük atıştırmalık ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz:

Karışık Kuruyemiş: 90 TL

90 TL Tuzlu Leblebi: 28,50 TL

28,50 TL Glutensiz Meyve Bar: 19,50 TL

19,50 TL Karamelize Bisküvi Kreması: 63,50 TL

63,50 TL Limon Kremalı Gofret: 27,50 TL

27,50 TL Portakal Aromalı Şeker İle İlavesiz Gofret: 24,50 TL

24,50 TL Mısır Patlağı: 34,50 TL

34,50 TL Üzümlü Kepekli Bisküvi: 35 TL

35 TL Patates Cipsi Çeşitleri: 24 TL

24 TL Glutensiz Muffin Kek: 34,50 TL

34,50 TL Glutensiz Kurabiye: 26,50 TL

26,50 TL Karışık Meyve Aromalı Sakız: 14,50 TL

14,50 TL Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı: 21,50 TL

21,50 TL Marshmallow Yumuşak Şeker: 24,50 TL

24,50 TL Peynirli Mısır Çerezi: 19,50 TL

19,50 TL Nohut Cips Züber: 39,50 TL

Bu lezzetli atıştırmalıklar, hem evde hem de dışarıda tüketmek için ideal.

İÇECEK ÇEŞİTLERİNDE FIRSATLAR

BİM Market, içecek çeşitlerinde de cazip fiyatlar sunuyor. Farklı aromalarda maden suyu, meyveli içecekler ve enerji içecekleri gibi birçok ürün, uygun fiyatlarla satışa sunuluyor:

Buzlu Çay Çeşitleri: 13,50 TL

13,50 TL Aromalı Maden Suyu Çeşitleri: 34,50 TL

34,50 TL Aromalı İçecek Çeşitleri: 44,50 TL

44,50 TL Aromalı İçecek Çeşitleri 50 Limy 3 L: 36,50 TL

36,50 TL Enerji İçeceği: 13,50 TL

13,50 TL Gazlı İçecek: 34,50 TL

34,50 TL Buzlu Çay: 29,50 TL

29,50 TL Meyve Aromalı Maden Suyu: 19,50 TL

19,50 TL Siyah Çay: 109,50 TL

Bu içecekler, serinlemek ve enerji toplamak isteyenler için birebir.

BİM'DE FIRSATLAR KAÇMAZ

BİM Market, 20 Ağustos 2024 Salı günü için hazırladığı aktüel ürünler listesiyle yine dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı ürünler ve geniş ürün yelpazesi, müşterilerin ilgisini çekecek nitelikte. BİM'in bu indirim fırsatlarıyla hem temel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de lezzetli atıştırmalıklarla kendinizi ödüllendirebilirsiniz.

20 Ağustos 2024 tarihinde BİM Market raflarında yer alacak bu ürünler, kaliteli ve uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinden, şarküteri ürünlerine, dondurmalardan içeceklere kadar pek çok üründe indirimlerin yer aldığı bu katalog, alışveriş yapacakların kaçırmaması gereken bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Alışveriş listenizi hazırlayın, 20 Ağustos’ta BİM Market’e uğrayın ve bu cazip fırsatları kaçırmayın!