Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Matematik bulmacası, okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini bir problemi çözmeye zorlayarak test eden bir tür beyin jimnastiğidir. Bu zorluklar zekayı artırma ve konsantrasyonu iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Zeka gerektiren bir meydan okuma çoğunlukla bir bulmacayı çözmeyi, bir kodu kırmayı, gizli bir nesneyi veya hatayı bulmayı veya resimdeki hatayı tespit etmeyi içerir.

Bu tarz zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu gibi beynin de sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yüksek IQ'nuz var mı?

Hadi bulalım!

Matematik Bulmacası - Matematik Bulmacasını 10 Saniyede Çöz





Yukarıda paylaşılan görselde inek, at ve keçiden oluşan bir matematik bulmacası görülüyor.

Okuyucuların görevi, son adımın değerini 10 saniye içinde bularak matematik bulmacasını çözmektir.

Bu matematik bulmacası analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi test edecek.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve deseni dikkatlice inceleyin.

Son bulmacanın değerini buldun mu?

Acele edin, zaman daralıyor.

Geriye sadece birkaç saniye kaldı.

Ve...

Artık zaman sınırı doldu!

Matematik bulmacasını başarıyla çözebildiniz mi?

Matematik bulmacasını verilen süre içerisinde çözen okuyucularımızı tebrik ederiz.

Sizler yüksek IQ'ya sahip en üstteki %3'lük kesimin içindesiniz.

Matematik bulmacasının son basamağındaki değeri bulamayanların, hız ve doğruluklarını geliştirmek için bu tür zorlukları düzenli olarak uygulamaları gerekiyor.

Şimdi aşağıda verilen çözüme bir göz atın.

Matematik Bulmacasını Çöz: Çözüm

Resimde şunu görüyoruz

Üç İnek = 24

Üç Keçi = 12

Veya İnek = 8 ve Keçiler = 4

Şimdi ikinci denklem şu şekilde:

İnek + 2 At = 18

2 At = 18 - 8

At = 5

Son adım artık iki şekilde hesaplanabilir:

İlk çözüm

At ve Keçi + İnek + Keçi

7 + 8 + 4 = 19

İkinci çözüm ise şu şekilde olacaktır:

At ve Keçi + İnek + Keçi

5*2 + 8 + 4 = 22

Bu zeka oyununu çözmeyi sevdiyseniz, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın ve kimin daha iyi performans gösterdiğini görün.