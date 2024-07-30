Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Matematik Bulmacası: Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebilir. Siz de onlardan biri misiniz? Problem çözme becerilerinizi hemen test edin!

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:43
Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Matematik bulmacası, okuyucunun eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini bir problemi çözmeye zorlayarak test eden bir tür beyin jimnastiğidir. Bu zorluklar zekayı artırma ve konsantrasyonu iyileştirme potansiyeline sahiptir.

Zeka gerektiren bir meydan okuma çoğunlukla bir bulmacayı çözmeyi, bir kodu kırmayı, gizli bir nesneyi veya hatayı bulmayı veya resimdeki hatayı tespit etmeyi içerir.

Bu tarz zorlukların düzenli olarak uygulanması, problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olduğu gibi beynin de sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

Yüksek IQ'nuz var mı?

Hadi bulalım!

Matematik Bulmacası - Matematik Bulmacasını 10 Saniyede Çöz

zeka testi

Yukarıda paylaşılan görselde inek, at ve keçiden oluşan bir matematik bulmacası görülüyor.

Okuyucuların görevi, son adımın değerini 10 saniye içinde bularak matematik bulmacasını çözmektir.

Bu matematik bulmacası analitik ve mantıksal düşünme becerilerinizi test edecek.

Zamanın şimdi başlıyor!

Resme bakın ve deseni dikkatlice inceleyin.

Son bulmacanın değerini buldun mu?

Acele edin, zaman daralıyor.

Geriye sadece birkaç saniye kaldı.

Ve...

Artık zaman sınırı doldu!

Matematik bulmacasını başarıyla çözebildiniz mi?

Matematik bulmacasını verilen süre içerisinde çözen okuyucularımızı tebrik ederiz.

Sizler yüksek IQ'ya sahip en üstteki %3'lük kesimin içindesiniz.

Matematik bulmacasının son basamağındaki değeri bulamayanların, hız ve doğruluklarını geliştirmek için bu tür zorlukları düzenli olarak uygulamaları gerekiyor.

 Şimdi aşağıda verilen çözüme bir göz atın.

Matematik Bulmacasını Çöz: Çözüm

Resimde şunu görüyoruz

Üç İnek = 24

Üç Keçi = 12

Veya İnek = 8 ve Keçiler = 4

Şimdi ikinci denklem şu şekilde:

İnek + 2 At = 18

2 At = 18 - 8

At = 5

Son adım artık iki şekilde hesaplanabilir:

İlk çözüm

At ve Keçi + İnek + Keçi

7 + 8 + 4 = 19

İkinci çözüm ise şu şekilde olacaktır:

At ve Keçi + İnek + Keçi

5*2 + 8 + 4 = 22

Bu zeka oyununu çözmeyi sevdiyseniz, arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşın ve kimin daha iyi performans gösterdiğini görün.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Milyonlarca kişi etkilenecek! Destek kalkıyor, yeni vergi geliyor: Artık ödenmeyecek

Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 90 gün tek kuruş ödemek yok: 50.000 TL kredi çıktı!

Yüksek IQ'ya sahip insanların sadece yüzde 3'ü bu matematik bulmacasını 10 saniyede çözebiliyor

Kamuya Ağustos'ta memur alımı başladı! En az 50 KPSS puan ile memur olma şansı

Mevduat hesabı Temmuz'un sonunda değişti! 32 ve 46 günlük getirilerde devasa artış!

Taşıt kredisinde bir devir kapandı! Dacia Finans'ınn 48 ve 60 ay vade seçeneği ile hayalinizdeki Dacia'ya sahip olun

Yapı Kredi’den büyük fırsat 9 taksit kampanyası!

Türkiye İş Bankası'ndan kelepir daire satışı! 3+1 dairenin fiyatını görünce şok olacaksınız

Üniversite öğrencilerine müjdeli haber geldi! 4000 TL burs başvuru ekranı açıldı

Kamuya Ağustos ayında dev memur ve personel alımı başladı! En az ilkokul mezunu, KPSS'li KPSS'siz memur olma imkanı

Apple kullancılarına ücretsiz iPhone AI (Yapay Zeka) yükseltmesini erken açtı

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun