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18-50 yaş arası iş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına yüksek maaşla personel alımı

Kamu kurumuna personel alımı yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 20:25
18-50 yaş arası iş arayanlar dikkat! Kamu kurumlarına yüksek maaşla personel alımı

Kamu personeli olmak isteyenlere güzel haber! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU KURUMUNA PERSONEL ALIMI

Antalya Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan son duyurulara göre 20 kişi geçici devlet işçisi alımı yapılacak. Başvurular 13 Mayıs tarihine kadar yapılabilecek. İşçilerin alımları noter kurasıyla yapılacak ve ek bir belge ibraz etmeleri gerekmeyecek. İşçiler tam zamanlı ve geçici süreli olarak istihdam edilecek. 

kamu işçisi alımları

Başvurular İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilecek. Belediyenin işçi alımlarına başvuru yapmak için en az ilkokul mezunu olunması ve 50 yaşın tamamlanmamış olması gerekiyor. İŞKUR üzerinden başvuru yapmak için ilan numarası şu şekilde; 00008268875.

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