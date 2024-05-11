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18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

İŞKUR tarafından Kurum Dışı Belediyelere yönelik işçi alımına ilişkin ilan listesinin yayımlandığı görüldü. 37 ildeki Kurumlara 2.824 işçi istihdam edilecek. İşte ilan listesine ilişkin detaylar..

Yayın Tarihi: 11.05.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 20:09
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

İŞKUR personel alım ilanı açıklandı. İŞKUR dışından iş teklifleri listesi güncellendi. 2 bin 824 kişilik işgücüne işçi alımı yapılacağı kamuoyuna açıklandı. Söz konusu bildirim listesine göre işe alımlar 37 farklı ilde belediye yetkilileri ve belediye şirketlerince gerçekleştirilecek.

2824 Kamu İşçi Alımı Yapılıyor!

5 Mayıs 2024 tarihinde güncellenen listede 2824 kişilik kadroyla İŞKUR üzerinden memur alımının yapılacağı kamuoyuna duyuruldu. 37 farklı şehirde insanların kamu istihdamına erişebilmeleri için en azından okuryazar olmaları gerekmektedir. Peki hangi şehirlerde memur alımı yapacak? Kimlerin başvurabileceğini ve iş tekliflerinin listesini sizler için hazırladık.

Personel Alımı Yapılacak Şehirlerin Listesi

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Güncel Kamu İşçi Alımı İlan Listesiyle Detayları:

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak

Başvuru koşulları nelerdir?

İŞKUR'da yayınlanan ilana başvuru yapabilmek için adayların genellikle "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, vatandaşlıktan yoksun olmamak, görevini yerine getiremeyecek sağlık sorunlarının bulunmaması, sabıka kaydı olmaması, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamamış veya askerlikle ilgisi bulunmaması" gibi bazı şartlar aranacaktır.

KPSS'ye gerek yok!

İlgili pozisyonlar için adaylardan KPSS şartı aranmayacağı bildirildi. Söz konusu işe alımlar Kurum dışında yapılmakta olup, İşçi statüsünde olan ve en az okuma yazma bilen adayların başvuruda bulunacağı ve Personel Alımının KPSS'siz yapılacağı ifade edilmiştir.

18-50 yaş arası!

İlgili tekliflere başvurabilmek için en az 18 yaşında, en fazla 50 yaşında olmanız gerekmektedir.

Nasıl ve ne zaman başvurulur?

İlgili duyurular İŞKUR'un dış duyurularında yayınlanmış olup, başvurular yalnızca ilgili kurumların düzenlemeleri doğrultusunda yapılacaktır. 

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