Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor

Uygun alışveriş yapmayı sevenlerin adresi olan BİM'de 22 Aralık 2023 kataloğu yayınlandı. İndirimli ürünler vatandaşların dikkatini çekerken kataloglar haberimizde yer almaktadır.

Mağazaların yarı fiyatına getiriyor! BİM'e 349 TL'ye nevresim takımı geliyor
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Uygun fiyatlı ürünlere alışverişinde yer vermek isteyen, tasarrufu önemseyen vatandaşlar market zincirlerinin aktüel ürünlerin kataloğu yayınlandı. BİM 22 Aralık 2023 aktüel kataloğunda yok yok.

BİM 22 ARALIK 2023 KATALOĞU

Mutlu Makarna Çeşitleri 14,50 TL

Torku Buğday Unu 5 kg 67,50 TL

İncir Ekstra Yumuşak 150g 39,50 TL

Patiswiss Dolgulu Hurma Topu Çeşitleri 24,50 TL

Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 g 39 TL

BİM 22 aralık

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL

Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 L 42,50 TL

Master Potato Patates Cipsi 39,50 TL

Doritos Turca Mısır Cipsi 35 TL

Meysu Gazlı İçecek Kola 2,5 L 27,50 TL

Cafe Crown Sıcak Çikolata 400 g 79,50 TL

Patiswiss Limonlu Cheesecake Dolgulu Çikolata 240 g 42,50 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL

Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paketler 219 TL

Mayıslo Bütçem Tuvalet Kağıdı 2 katlı 32'li 129 TL

Mayıslo Bütçem Kağıt Havlu 2 katlı 12'li 90 TL

Mr.Green Temizlik Bezi Seti 85 TL

Slazenger Deodorant 150 ml 65 TL

Dijitsu 55 İnç UHD Webos TV 9.499 TL

Dijitsu 43 İNÇ FHD Android Smart TV 5.699 TL

Casper VIA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7.899 TL

Fakir Lucky Dik Süpürge 999 TL

Kumtel Çİft Yönlü Isıtıcı 629 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL

Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 979 TL

Çaydanlık 439 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 189 TL

Chef's Tava 119 TL

Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti 179 TL

Keramika Jumbo Kupa 490 cc 27,50 TL

Lav Nez Çay Bardağı 175 cc 59 TL

Kelebek Kurutmalık 61x183x118 cm 269 TL

Ütü Masası 38x141x92 cm 379 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti 429 TL

Tek Kişilik Flanel Nevresim Seti 349 TL

Ekose Pijama Takımı Erkek 259 TL

Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL

2'li Flanel Yastık Kılıfı 69 TL

Ekose Pijama Takımı Kadın 269 TL

Letoon Trekking Bot Erkek 349 TL

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 159 TL

Sopalı Pelüş At 100 cm 229 TL

Luna'nın Park Seti 199 TL

Zor Çark Oyunu 39,50 TL

Oyuncak Hamburger Sandviç Seti 39,50 TL

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