Bursa'da Mor ve Ötesi, Gençlik Şenliği'nde Coşku Yarattı

Bursa'da Mor ve Ötesi Rüzgarı

Bursa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Gençlik Şenliği" etkinlikleri ile coştu. Etkinlikler kapsamında sahne alan Mor ve Ötesi, Hüdavendigar Parkı'nda gerçekleştirilen konserle müzikseverleri bir araya getirdi.

Yaklaşık 100 Bin Kişi Alanı Doldurdu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, alanda toplanan kalabalığa hitap ederek gençlerin bayramını kutladı. Yaklaşık 100 bin kişi etkinlik alanını doldururken, Mor ve Ötesi grubu, sevenleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Unutulmaz Performans

Konserde Mor ve Ötesi, "Daha Mutlu Olamam", "Cambaz" gibi sevilen parçalarını seslendirerek hayranlarına muhteşem anlar yaşattı. Katılımcılar, grubun ritmiyle coşarken, konserin sonunda Mor ve Ötesi, geleneksel olarak "10. Yıl Marşı"nı gençlerle birlikte söyleyerek etkinliği taçlandırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Gençlik Şenliği”nde Mor ve Ötesi sahne aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen "Gençlik Şenliği”nde Mor ve Ötesi sahne aldı.