DOLAR
38,82 -0,01%
EURO
43,63 -0,02%
ALTIN
4.029,52 0,15%
BITCOIN
4.097.215,06 -0,18%

19 Mayıs'ta Erzurum ve Erzincan'da Coşkulu Kutlamalar

Erzurum ve Erzincan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, büyük kutlamalarla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 21:15
19 Mayıs'ta Erzurum ve Erzincan'da Coşkulu Kutlamalar

Erzurum ve Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Erzurum'da gerçekleştirilen fener alayı ve Erzincan'da 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen milli sporcular, saat 19.19'da Türkiye genelinde düzenlenmesi planlanan etkinlikle birlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Ardından, gençlerin yoğun katılımıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanarak fener alayı eşliğinde büyük Türk bayrağı açarak yürüyüşe geçtiler.

Yürüyüşe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve motorize polis ekipleri de eşlik etti. Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar süren bu etkinlik, düzenlenen gençlik konseriyle sona erdi.

Erzincan'da ise binlerce vatandaş, 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek vererek, Kızılay Meydanı'nda yapılan etkinlikle yürüyüşlerini tamamladılar.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve...

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve fener alayı yürüyüşü yapıldı, tüm Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı okundu. Binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüdü.

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve...

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve fener alayı yürüyüşü yapıldı, tüm Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı okundu. Binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Mor ve Ötesi, Gençlik Şenliği'nde Coşku Yarattı
2
Akyaka'da Rüzgar Sörfü Şenliği Heyecanı
3
Zeytinyağı biten o markete koşacak! Tarım Kredi Market aktüel ürünler indirimi başladı
4
Hayati İnanç, Bursa’daki Gençlerle Buluştu
5
Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Yankılı Tepeler' Performansı
6
19 Mayıs'ta Erzurum ve Erzincan'da Coşkulu Kutlamalar
7
Bilecik'te Özel Gereksinimli Bireyler Yamaç Paraşütü Deneyimi Yaşadı

Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Yaşlı Bakım Sigortası Ağustos'ta Başlıyor!

Samsun'da Ulaşım 19 Mayıs'ta Ücretsiz

Samsun'da Mevsimlik İşçilere Günlük 1.000 TL Müjdesi

Kamuda 10 Bin Engelli Birey İçin Yeni İstihdam Fırsatları!

KPSS'li ve KPSS'siz Belediyelerde Yeni İstihdam Fırsatları

Emeklilerin Gizli Zam Formülü: Maaş Artışı Mümkün!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3 Ay Ücretsiz Taşıma Teşviki!

Bursa'da Çalışanlara Bayram İkramiyesi: 71.000 TL Promosyon

İstanbul'da Park Sorunu: Otopark Ücretleri 400 TL'ye Ulaşıyor

Eskişehir'de Ulaşıma Bedava Dönem Başladı!

Emekli Bayram İkramiyesi Asgari Ücrete Sabitlendi: Müjdeli Gelişmeler