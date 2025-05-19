19 Mayıs'ta Erzurum ve Erzincan'da Coşkulu Kutlamalar

Erzurum ve Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinlikler çerçevesinde Erzurum'da gerçekleştirilen fener alayı ve Erzincan'da 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yapılan yürüyüş büyük ilgi gördü.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla Kamp Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen milli sporcular, saat 19.19'da Türkiye genelinde düzenlenmesi planlanan etkinlikle birlikte saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Ardından, gençlerin yoğun katılımıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda toplanarak fener alayı eşliğinde büyük Türk bayrağı açarak yürüyüşe geçtiler.

Yürüyüşe Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran ve motorize polis ekipleri de eşlik etti. Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar süren bu etkinlik, düzenlenen gençlik konseriyle sona erdi.

Erzincan'da ise binlerce vatandaş, 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüyüş yaptı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe destek vererek, Kızılay Meydanı'nda yapılan etkinlikle yürüyüşlerini tamamladılar.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Etkinlikte; Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve fener alayı yürüyüşü yapıldı, tüm Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı okundu. Binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüdü.

Erzincan'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bayrak ve fener alayı yürüyüşü yapıldı, tüm Türkiye ile aynı anda İstiklal Marşı okundu. Binlerce vatandaş 600 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Halitpaşa Caddesi boyunca yürüdü.