Koenigsegg Jesko Absolut En Yüksek Hız Rekorunu Kıracak: 1600 Beygir Gücünde Motor, 500 km/s Hızıyla Tam Bir Canavar

Koenigsegg Jesko Absolut, Hız Rekoru Kırmak İçin Hazırlanıyor!

Koenigsegg, hız tutkunlarının hayallerini süsleyen bir marka. İsveçli otomobil üreticisi, yıllardır ürettiği süper ve hiper otomobillerle, hız rekorları kırmaya devam ediyor. Son olarak, 2017 yılında Agera RS modeliyle, 447 km/s hıza ulaşarak, seri üretim bir araç için dünya rekoru kırmıştı.





Şimdi ise, Koenigsegg, Agera RS’nin yerini alacak olan Jesko Absolut modeliyle, daha da yüksek bir hedefe odaklanmış durumda. Jesko Absolut, 2021 yılında tanıtılan ve Koenigsegg’in en hızlı aracı olması beklenen bir model. Aracın 1.600 beygir gücünde bir çift turbo beslemeli V8 motoru ve sadece 0.278 sürtünme katsayısına sahip bir tasarımı var. Bu sayede, aracın 500 km/s hız barajını aşabileceği tahmin ediliyor. Koenigsegg, Jesko Absolut ile 2024 yılında hız rekoru denemesi yapmayı planlıyor.

Koenigsegg Jesko Absolut Nasıl Bir Araç?





Koenigsegg Jesko Absolut, Koenigsegg’in en hızlı aracı olmak için tasarlanmış bir model. Aracın adı, Koenigsegg’in kurucusu ve CEO’su Christian von Koenigsegg’in babası Jesko von Koenigsegg’den geliyor. Absolut ise, aracın aerodinamik olarak mükemmel olduğunu vurguluyor.

Jesko Absolut, 1.600 beygir gücünde ve 1.500 Nm tork üreten bir çift turbo beslemeli V8 motorla donatılmış. Aracın ağırlığı ise sadece 1.320 kg. Aracın şanzımanı ise, Koenigsegg’in kendi geliştirdiği ve Light Speed Transmission (LST) adını verdiği bir sistem. Bu sistem, dokuz ileri vitesli ve çoklu debriyajlı bir şanzıman. Bu sayede, araç herhangi bir vites değişiminde zaman kaybetmiyor.

Jesko Absolut’un en dikkat çeken özelliği ise, aerodinamik tasarımı. Aracın sürtünme katsayısı sadece 0.278. Bu, aracın hava direncinin çok düşük olduğu anlamına geliyor. Aracın tasarımında, hızı artırmak için her türlü detay düşünülmüş. Örneğin, aracın ön ızgarası, hava akışını optimize etmek için aktif olarak açılıp kapanabiliyor. Aracın arka kanadı ise, hız rekoru denemesi sırasında tamamen kaldırılabiliyor.

Koenigsegg Jesko Absolut Ne Zaman Hız Rekoru Denemesi Yapacak?





Koenigsegg Jesko Absolut, 2024 yılında hız rekoru denemesi yapmayı planlıyor. Ancak, bu denemenin nerede ve nasıl yapılacağı henüz belli değil. Koenigsegg, hız rekoru denemesi için uygun bir yol bulmakta zorlanıyor. Ayrıca, aracın hızını ölçmek için de güvenilir bir sistem gerekiyor.

Koenigsegg, hız rekoru denemesi yaparken, bazı kurallara da uymak istiyor. Örneğin, aracın seri üretim bir araç olması, iki yönlü bir hız ölçümü yapılması ve aracın müşterilerin alabileceği bir spesifikasyonda olması gibi. Bu kurallar, Koenigsegg’in hız rekoru denemesinin daha şeffaf ve dürüst olmasını sağlayacak.

Koenigsegg Jesko Absolut, hız rekoru denemesi yapmayı başarırsa, 500 km/s hız barajını aşarak, tarihe geçecek. Bu hız, bugüne kadar hiçbir seri üretim aracın ulaşamadığı bir seviye. Koenigsegg, bu hedefe ulaşmak için elinden geleni yapacak.