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19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali CSO'da Coşkuyla Gerçekleşti

19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, Dinçer Özer'in liderliğinde CSO Ada Ankara'da gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:30
19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali CSO'da Coşkuyla Gerçekleşti

19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali CSO'da Coşkuyla Gerçekleşti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Dinçer Özer'in öncülüğünde düzenlenen 19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, CSO Ada Ankara'da sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

DenizBank'ın desteğiyle hayata geçirilen festival, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da birçok katılımcının birlikte sahne aldığı muhteşem anlara ev sahipliği yaptı.

Festivalin İçeriği

Bu yılki festivalde, ülke genelinde seçilen çocuk ve genç vurmalı çalgılar toplulukları, kadın ritim topluluğu ve Ritmin Üstadları Festival Vurmalı Çalgılar Orkestrası gibi önemli gruplar yer aldı. Toplamda 180 kişilik vurmalı çalgılar topluluğu ile ziyaretçilere eşsiz bir müzik deneyimi sunuldu.

Etkinlik, katılımcılardan tam not alarak, sanatseverlerin beğenisini kazandı ve müzik tutkunları için unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Dinçer Özer'in öncülüğünde düzenlenen 19....

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Dinçer Özer'in öncülüğünde düzenlenen 19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi. DenizBank'ın desteğiyle hayata geçirilen festival, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Dinçer Özer'in öncülüğünde düzenlenen 19....

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçısı Dinçer Özer'in öncülüğünde düzenlenen 19. Uluslararası Vurmalı Çalgılar Festivali, CSO Ada Ankara'da gerçekleştirildi. DenizBank'ın desteğiyle hayata geçirilen festival, CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da sanatseverlerin yoğun katılımıyla yapıldı.

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