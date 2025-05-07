2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı

İzmir 2. Uluslararası Sanat ve Antika Fuarı

2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir) düzenlenen görkemli bir açılışla kapılarını sanatseverlere açtı. Fuar İzmir'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kentin kültürel mirasını yeniden sanatla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Başkan Tugay, Türkiye'de benzer organizasyonların düzenlendiğini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kendimizi geliştirmeyi çok istiyoruz. İzmir'in her köşesinde sanatı daha fazla var etmek, sanatçılara daha fazla olanak sağlamak için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Fuar kapsamında 1500'ün üzerinde yerli ve yabancı sanatçının eserleri, toplamda 8 binden fazla resim ve heykel sergilendi. Açılış sırasında, Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan ile ressam Yalçın Gökdağ da konuşma yaparak etkinliğin önemine vurgu yaptılar.

Konuşmaların ardından Başkan Tugay'a, özel bir hediye olarak Atatürk tablosu sunuldu. Ayrıca, bazı sanatçılara ve fuara katkı sağlayan kişilere çeşitli ödüller verildi. Başkan Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte stantları gezerek sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Programda, ünlü piyanist Gülsin Onay da sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Fuar süresince yarın saat 19.30'da caz sanatçısı Kerem Görsev ve 10 Mayıs 19.30'da tenor Hakan Aysev konser verecek.

2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı, 11 Mayıs'a kadar her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir) kapılarını açtı. Fuarın açılış kurdelesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay(sağ baştan 2.) kesti.

2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı (İAAF İzmir) kapılarını açtı. Fuarın açılış kurdelesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay(sağ baştan 2.) kesti.