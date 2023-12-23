2 yıllık üniversite mezunlarına memurluk kapısı açıldı! O belediyeden yeni ilan!

Cizre Belediyesi tarafından memur alımı için bir ilan yayınladı. Cizre Belediyesi yeni yayınladığı ilanla belediyede personel açığını gidermek amacıyla toplam 40 kişilik zabıta ve itfaiye eri kadrosu için ön lisans ve lisans mezunu adayları başvuru yapmaya davet ediyor. Başvuru süreci için hangi belgeler gereklidir? Kimler başvurabilir?

Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru ve 20 itfaiye eri alımı yapmayı planlıyor.

Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımları Başlıyor

Cizre Belediyesi'nde personel alımı için başvurular 18 Aralık 2023 tarihinde başlayacak olup en geç 22 Aralık 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Başvurular sadece şahsen kabul edilmektedir. İstenilen belgelerin aşağıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeniz gerekmektedir. İstenilen belgeler ve başvuru detayları aşağıdaki gibidir:

Başvuru Adresi: Cizre Belediyesi Sur Mahallesi Memuzin Bulvarı Belediye Hizmet Binası Cizre / Şırnak





Gerekli Belgeler

1. Hangi personel ilanı için başvuru yapılacağına dair dilekçe (adaylar şartları sağlayan sadece bir personel ilanı için başvuru yapabilir).

2. Nüfus cüzdanı veya kurumumuz tarafından onaylanmak şartıyla kimlik kartı fotokopisi ya da barkotlu/ karekodlu geçici kimlik belgesi,

3. e-devletten alınan diploma, mezuniyet belgesi veya karekodlu mezuniyet belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri (aslının ibraz edilmesi kaydıyla sureti belediyemiz tarafından tasdik edilebilir).

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (aslının ibraz edilmesi kaydıyla sureti belediyemiz tarafından tasdik edilebilir).

5. Sürücü belgesinin veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (aslının ibraz edilmesi kaydıyla sureti belediyemiz tarafından tasdik edilebilir),

6. ÖSYM internet sitesinden alınan doğrulama kodlu KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge; ve

8. Görevlerin sürekli olarak yerine getirilmesine engel bir durum olmadığına dair beyan,

9. İki adet vesikalık fotoğraf.

Nasıl Başvurulur?

Başvuru formunu ve gerekli belgeleri Cizre Belediyesi Cizre Belediyesi Sur Mahallesi Memuzin Bulvarı Belediye Hizmet Binası Cizre/Şırnak adresine getirerek sağlık memuru gözetiminde boy ve kilo ölçümünüzü yaptırdığınızda başvurunuz tamamlanmış olacaktır.