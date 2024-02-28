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780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

Elektrikli otomobil devi BYD, teknolojik yenilikleri ve uzun menziliyle öne çıkan yeni modeli Han’ı Türkiye pazarına sunuyor. 780.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan Han, otomobil severlerin ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:27
780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

Elektrikli Sedan Pazarında Yeni Bir Dönem: BYD Han Türkiye’de

Elektrikli otomobil sektörünün öncü isimlerinden BYD, yenilikçi modeli Han’ı Türkiye otomobil pazarına taşıdı. Çin’de başlayan satışların ardından Türkiye’de de 780.000 TL başlangıç fiyatıyla yerini alan Han, son teknoloji özellikleriyle otomobil tutkunlarının beğenisine sunuluyor.

otomobil

BYD HAN’IN YENİLİKÇİ ÖZELLİKLERİ

2024 model BYD Han, 5 metrelik uzunluğu ve geniş iç hacmiyle konforlu bir sürüş deneyimi vaat ediyor. 60,48 kWh ve 85,44 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunan Han, sırasıyla 506 km ve 715 km menzil imkanı sağlıyor. Yeni Seviye 2+ akıllı sürüş sistemi DiPilot 100 ve akıllı süspansiyon sistemi DiSus-C gibi yeniliklerle donatılan Han, sürüş güvenliğini ve konforunu artırıyor.

PERFORMANS VE TEKNOLOJİ BİR ARADA

Han’ın performans versiyonu, 517 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu bir yapıya sahip. Bu güçlü motor grubu, aracın 0’dan 100 km/saat hıza sadece 3,9 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Yenilenen teknolojik özellikleriyle Han, Türkiye’deki elektrikli araç pazarında iddialı bir konuma sahip.

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780.000 Bin ₺ Fiyat Etiketiyle 715 Km Menzil Sunan 2024 BYD Han Türkiye’de

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