2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gerçekleştirilen son bir programda Türkiye genelinde 81 ilde sosyal konut müjdesini duyurarak dar gelirli aileler için yeni projelerin yolda olduğunu açıkladı. Konut fiyatlarında yaşanan artışa istinaden TOKİ tarafından üstlenilen proje kapsamında dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması sağlanıyor.

Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'yi etkileyen deprem felaketinin ardından yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtirken, 11 ildeki konut teslimatlarının 2025 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. 180 bin konut için işlemlerin tamamlandığını belirten Kurum, sene sonuna kadar da 200.000 konutun teslim edileceğini sözlerine ekledi.

81 İLDE YENİ TOKİ PROJELERİ BAŞLAYACAK

Deprem konutlarının akabinde 2025 yılında da dar gelirlileri ev sahibi yapacak yeni projelerin çalışmalarının başlayacağı ifade edilirken, 81 il için startın verildiği ifade edildi.

Bugüne kadar 1 milyon 437 bin sosyal konutun yapılıp teslim edildiğini belirten Bakan, mevcut durumda 250 bin konutun inşaatının devam ettiğini açıkladı. Öte yandan erttelenen projelere değinen Kurum, ihale sürecinin ise 2025'in ilk yarısında tamamlanacağını belirtti.

YENİ TOKİ PROJELERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Murat Kurum’un açıklamalarına göre, yeni sosyal konut projelerine başvuruların 2025 yılının ilk döneminde alınmaya belirtilirken, açıklamanın önümüzdeki aylarda yapılacağı ifade edildi.

DAR GELİRLİLERİ EV SAHİBİ YAPTIRACAK PROGRAMLAR GELİYOR

TOKİ'nin 81 ilde hayata geçireceği sosyal konut projeleri, özellikle dar gelirli ailelerin ev sahibi olabilmesine olanak sağlayacak iken yeni projelerle ilgili detayların resmi açıklamalar sonrasında kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi. Yeni başlayacak TOKİ projelerinin ülkenin dört bir yanında yaşayan vatandaşı ilgilendireceği de belirtildi.