2024 Chevrolet Traverse Fiyatı Uçtu! İşte Yeni Fiyat Listesi ve Özellikleri

2024 Chevrolet Traverse fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte çıkış tarihi

2024 Chevrolet Traverse, üç sıralı SUV modeli, yeni nesli için fiyatını binlerce dolar artırdı. Yeni Traverse, 39.495 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni model, daha güçlü bir turboşarjlı dört silindirli motor, daha geniş bir iç mekan, 17.7 inçlik devasa bir dokunmatik ekran ve standart 11 inçlik dijital sürücü ekranı gibi yenilikler sunuyor. Ayrıca, yeni Z71 off-road paketi ve sportif RS paketi de seçenekler arasında yer alıyor. Bu haber, Chevrolet’in üç sıralı SUV segmentinde daha iddialı olmak için yaptığı hamleyi gösteriyor.





2024 Chevrolet Traverse Nasıl Bir Araç Olacak?

2024 Chevrolet Traverse, bir üç sıralı SUV modeli olacak. Bu model, Chevrolet’in yeni nesil “NV9X” mimarisine sahip olacak. Bu mimari, Chevrolet’in CEO’su Elon Musk’ın söylediğine göre, ürün tasarımı ve üretim teknikleri açısından endüstrideki her şeyden daha iyi olacak. Bu model, daha güçlü bir turboşarjlı dört silindirli motor, daha geniş bir iç mekan, 17.7 inçlik devasa bir dokunmatik ekran ve standart 11 inçlik dijital sürücü ekranı gibi yenilikler sunacak. Ayrıca, bu model, yeni Z71 off-road paketi ve sportif RS paketi gibi farklı seçenekler de sunacak. Bu model, Chevrolet’in daha önce vaat ettiği 25.000 dolarlık bir araç olmayacak. Bu model, 39.495 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.



2024 Chevrolet Traverse Ne Zaman Satışa Çıkacak?





2024 Chevrolet Traverse, önümüzdeki aylarda satışa çıkacak. Ancak, Chevrolet’in yeni ürün lansmanlarında genellikle gecikmeler yaşadığı biliniyor. Bu nedenle, 2024 Chevrolet Traverse’in gerçekten ne zaman piyasaya çıkacağını tahmin etmek zor. Chevrolet’in 2024 Chevrolet Traverse’in prototipleri, geçen yıl Çin’de görüntülenmişti. Ancak, bu prototiplerin Mazda gövdesi taşıdığı ve 2024 Chevrolet Traverse olduğu kesinleşmemişti. Chevrolet’in 2024 Chevrolet Traverse’in gelişim sürecini takip etmek için, Chevrolet’in bugün yapacağı kazanç raporu toplantısını dinlemek gerekiyor. Chevrolet’in yeni araçları, yatırımcıların en çok oyladığı sorulardan biri.

2024 Chevrolet Traverse Fiyatı Ne Kadar?





2024 Chevrolet Traverse fiyatı, 39.495 dolardan başlayacak. Bu fiyat, yeni nesli için binlerce dolar artış anlamına geliyor. Bu fiyat artışı, 2024 Chevrolet Traverse’in sunduğu yenilikleri ve özellikleri yansıtıyor. Bu model, Chevrolet’in daha önce vaat ettiği 25.000 dolarlık bir araç olmayacak.



2024 Chevrolet Traverse Hangi Motor Seçenekleri Sunacak?

2024 Chevrolet Traverse, yeni bir turboşarjlı dört silindirli motor seçeneği sunacak. Bu motor, 315 beygir güç ve 317 pound-feet tork üretecek. Bu motor, Chevrolet’in yeni nesil “NV9X” mimarisine sahip olacak. Bu mimari, Chevrolet’in CEO’su Elon Musk’ın söylediğine göre, ürün tasarımı ve üretim teknikleri açısından endüstrideki her şeyden daha iyi olacak.

2024 Chevrolet Traverse Hangi Donanım Paketleri Sunacak?

2024 Chevrolet Traverse, yeni Z71 off-road paketi ve sportif RS paketi gibi farklı donanım paketleri sunacak. Z71 paketi, standart çift kavramalı dört tekerlekten çekiş sistemi, farklı süspansiyon ayarı, arazi lastikleri ve araziye özel sürüş modları gibi özellikler sunacak. RS paketi ise, 22 inçlik siyah jantlar, sportif süspansiyon ayarı ve siyah dış detaylar gibi özellikler sunacak.