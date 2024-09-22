2024 KPSS Puanı Olana Müjde! 2500 Kişilik POMEM Polis Alımı Yapılacak: Şartlar ve Başvuru Detayları

2500 KİŞİLİK ÖN LİSANS MEZUNU POMEM POLİS ALIMI YAPILACAK

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 31. Dönem POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) kapsamında, 2024 yılı içinde toplamda 10 bin kişilik polis alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu alımların 7500 kişilik kısmı lisans mezunlarını kapsarken, geri kalan 2500 kişilik kontenjan ise ön lisans mezunlarına ayrılmış durumda. 2024 yılı KPSS sonuçlarına göre yapılacak olan bu alım, ön lisans mezunları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

7500 LİSANS MEZUNU POLİS ALIMI YAPILDI, GÖZLER ÖN LİSANS İLANINDA

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024 yılı için 7500 lisans mezunu polis alımı gerçekleştirdi. Bu alımlar, Nisan ayında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuruya açıldı. Ancak 10 bin kişilik alım hedefinin yalnızca 7500 kişilik kısmı tamamlanmış olması, geriye kalan 2500 kişilik kontenjanın ön lisans mezunlarına ayrıldığı anlamına geliyor. Bu doğrultuda, ön lisans mezunları için yapılacak polis alımı ilanı büyük bir heyecanla bekleniyor. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvurular alınacak ve 2500 ön lisans mezunu polis adayı, eğitimlere katılmak üzere kabul edilecek.

POMEM POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

POMEM kapsamında yapılacak olan polis alımlarında başvurular, belirli genel ve özel şartlar dahilinde kabul edilecek. İşte 2024 KPSS sonrası ön lisans mezunu polis alımı için belirlenen genel başvuru şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Kamu haklarından mahrum olmamak: Herhangi bir kamu hakkından mahrum bırakılmış olan adaylar başvuru yapamayacak.

Herhangi bir kamu hakkından mahrum bırakılmış olan adaylar başvuru yapamayacak. Sağlık durumu uygun olmak: Polislik görevini yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmamalı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği sağlık şartlarını karşılamak da zorunlu.

Polislik görevini yapmaya engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmamalı. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü'nün belirlediği sağlık şartlarını karşılamak da zorunlu. Güvenlik soruşturmasından geçmek: Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor.

Adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alması gerekiyor. Silah taşımaya engel durum olmamak: Silah taşıma veya silahlı görev yapmasına engel olacak bir durumun bulunmaması şart.

Silah taşıma veya silahlı görev yapmasına engel olacak bir durumun bulunmaması şart. Alkol, uyuşturucu madde tedavisi görmemek: Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş olmak başvuru koşullarından biri.

Alkol veya uyuşturucu madde kullanımı sebebiyle tedavi görmemiş olmak başvuru koşullarından biri. Siyasi parti üyeliği olmamak: Adayların herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmamalıdır.

KPSS TABAN PUAN ŞARTI KAÇ OLACAK?

POMEM’e başvuru yapacak ön lisans mezunlarının, 2024 KPSS sınavında belirlenen taban puanı aşmaları gerekmektedir. ÖSYM tarafından yapılan KPSS'de, ön lisans seviyesinde KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak şartı aranacak. Ancak lisans mezunları için yapılan düzenlemeler doğrultusunda, lisans başvurularında KPSS taban puanı 60’a düşürülmüştü. Ön lisans mezunu adaylar da benzer bir düzenleme bekliyor ve taban puanın 60’a esnetilmesi için taleplerini dile getiriyorlar.

Eğer bu talep kabul edilirse, ön lisans mezunları da KPSSP3 puan türünden en az 60 puan alarak başvurularını yapabilecek.

YAŞ ŞARTI VE DİĞER KRİTERLER NELER?

Polis alımlarında yaş şartı da önemli bir kriter. Adayların başvuru yapabilmesi için en az 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Yaş sınırı, adayların doğum tarihine göre belirleniyor ve başvuru tarihindeki yaş durumları göz önünde bulunduruluyor.

Ayrıca, adayların vücut kitle indeksi ve boy-kilo oranı da polislik için belirlenen standartlara uygun olmalıdır. Adaylar, Polis Akademisi tarafından yapılacak fiziksel yeterlilik ve spor testlerini başarıyla geçmelidir.

ÖN LİSANS MEZUNLARI İÇİN İLAN NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Lisans mezunları için yapılan 7500 kişilik polis alımı ilanının ardından, gözler ön lisans mezunları için yapılacak alım ilanına çevrildi. Şu an itibarıyla Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön lisans mezunları için resmi bir ilan yayımlanmış değil. Ancak, alımların 2024 yılı KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Beklentiler, Kasım ayı içerisinde ilanların yayımlanacağı yönünde. Resmi Gazete’de yayımlanan ihdas kararına göre, 10 bin kişilik polis alımının 2500 kişilik kısmı ön lisans mezunlarını kapsayacak. Bu kapsamda, 2024 yılı KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından kısa bir süre içinde başvuruların açılması bekleniyor.

2024 KPSS SONUÇLARI ÖNEM TAŞIYOR

Geçmiş dönemlerdeki alımlar, 2022 yılı KPSS sonuçlarına göre yapılmıştı. Ancak 2024 yılı için gerçekleştirilecek ön lisans mezunu polis alımları, bu yılki KPSS sonuçlarına göre belirlenecek. Bu nedenle, adaylar 2024 KPSS sonuçlarını merakla bekliyor.

2024 yılında yapılacak 2500 kişilik ön lisans mezunu polis alımı, POMEM başvuruları için büyük önem taşıyor. Şu an için başvuru tarihleri netleşmemiş olsa da, Kasım ayı içerisinde ilanın yayımlanması ve başvuruların alınmaya başlaması bekleniyor. Başvuru yapmak isteyen adayların, genel ve özel şartları dikkatlice incelemeleri ve KPSS puanlarına göre başvuru yapmaları gerekmektedir.