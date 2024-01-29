2024 Tesla Model 3 Teslimatları Ertelendi: Yeni Tasarım, Daha Uzun Menzil ve Daha Hızlı Şarj

2024 Tesla Model 3, yeni tasarımı, daha uzun menzili ve daha hızlı şarj özelliğiyle dikkat çekiyor. Ancak Tesla, yeni Model 3'ün teslimatlarının ertelendiğini duyurdu. Sebep olarak, küresel yarı iletken kıtlığı ve lojistik sorunlar gösterildi. Tesla, yeni Model 3'ün teslimatlarının 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar ertelenebileceğini belirtti. Bu durum, Tesla'nın satışlarını ve gelirlerini olumsuz etkileyebilir. Tesla, yeni Model 3'ün fiyatını da artırdı. Standart Menzilli Model 3'ün fiyatı 39.990 dolardan 41.990 dolara, Uzun Menzilli Model 3'ün fiyatı ise 48.990 dolardan 50.990 dolara yükseldi.

YENİ TESLA MODEL 3 NELER SUNUYOR?





2024 Tesla Model 3, yeni tasarımıyla daha modern ve aerodinamik bir görünüme kavuştu. Ön tampon, farlar, kaput ve jantlar yenilendi. Arka tampon, stoplar ve bagaj kapağı da değişti. Tesla logosu yerine Tesla yazısı eklendi. İki yeni renk seçeneği, Ultra Kırmızı ve Stealth Gri, sunuldu. Bu renkler, ışık ve açıya göre değişiyor.

2024 Tesla Model 3, daha uzun menzile de sahip oldu. Standart Menzilli Model 3, tek şarjla 305 milden 319 mile çıktı. Uzun Menzilli Model 3 ise 374 milden 391 mile yükseldi. Bu rakamlar, WLTP standartlarına göre verildi. EPA standartlarına göre ise, Standart Menzilli Model 3 263 mil, Uzun Menzilli Model 3 ise 353 mil menzile sahip.

2024 Tesla Model 3, daha hızlı şarj olabiliyor. 170 kW veya 250 kW arasında değişen şarj gücüne sahip olan Model 3, Tesla'nın Süperşarj istasyonlarında 15 dakikada 175 mil menzil ekleyebiliyor. Bu, önceki modele göre 28 mil daha fazla.

2024 Tesla Model 3, iç mekanda da yenilikler sunuyor. Alüminyum ve kumaş malzemelerin kullanıldığı kabinde, ambiyans aydınlatması ve akustik cam eklendi. Merkezi ekran, 15.4 inç boyutunda kaldı, ancak çerçeveleri inceldi. Arka koltukta, iklim, havalandırma ve eğlence kontrollerinin bulunduğu 8.0 inçlik bir ekran da yer aldı.

TESLA MODEL 3 TESLİMATLARI ERTELENDİ





2024 Tesla Model 3, tüm bu yenilikleriyle heyecan uyandırsa da, Tesla, yeni Model 3'ün teslimatlarının ertelendiğini duyurdu. Sebep olarak, küresel yarı iletken kıtlığı ve lojistik sorunlar gösterildi. Tesla, yeni Model 3'ün teslimatlarının 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar ertelenebileceğini belirtti. Bu durum, Tesla'nın satışlarını ve gelirlerini olumsuz etkileyebilir.

Tesla, yeni Model 3'ün fiyatını da artırdı. Standart Menzilli Model 3'ün fiyatı 39.990 dolardan 41.990 dolara, Uzun Menzilli Model 3'ün fiyatı ise 48.990 dolardan 50.990 dolara yükseldi. Bu fiyat artışları, Tesla'nın maliyetlerini karşılamak için yaptığı bir hamle olarak yorumlanıyor.- 2024 Tesla Model 3 ne zaman çıkacak? 2024 Tesla Model 3, 2024 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak, küresel yarı iletken kıtlığı ve lojistik sorunlar nedeniyle teslimatlar ertelenebilir.

- 2024 Tesla Model 3 ne kadar? 2024 Tesla Model 3, Standart Menzilli versiyonu için 41.990 dolar, Uzun Menzilli versiyonu için 50.990 dolar fiyat etiketine sahip. Bu fiyatlar, ABD pazarı için geçerli.

- 2024 Tesla Model 3 nasıl bir tasarıma sahip? 2024 Tesla Model 3, yeni tasarımıyla daha modern ve aerodinamik bir görünüme kavuştu. Ön tampon, farlar, kaput ve jantlar yenilendi. Arka tampon, stoplar ve bagaj kapağı da değişti. Tesla logosu yerine Tesla yazısı eklendi. İki yeni renk seçeneği, Ultra Kırmızı ve Stealth Gri, sunuldu.

- 2024 Tesla Model 3 ne kadar menzile sahip? 2024 Tesla Model 3, daha uzun menzile de sahip oldu. Standart Menzilli Model 3, tek şarjla 305 milden 319 mile çıktı. Uzun Menzilli Model 3 ise 374 milden 391 mile yükseldi. Bu rakamlar, WLTP standartlarına göre verildi. EPA standartlarına göre ise, Standart Menzilli Model 3 263 mil, Uzun Menzilli Model 3 ise 353 mil menzile sahip.