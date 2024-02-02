2024'ün en iyi otomobilleri belli oluyor! İşte finale kalan 10 otomobil

2024 DÜNYA OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ ŞAŞIRTICI BİR GRUP OLUŞTURDU

Otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Dünya Otomobili Ödülü için geri sayım başladı. 2024 yılı için yarışacak 36 aday arasından 10 finalist seçildi. Bu yılın finalistleri arasında elektrikli, hibrit ve benzinli modellerin yanı sıra Çinli markaların da olduğu dikkat çekiyor. Finalistler, 29 ülkeden 100’den fazla otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlendi. Kazanan, 27 Mart’ta New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda açıklanacak. Brembo Tarafından Desteklenen Dünya Otomobil Finalleri (WCF), altı kategoride İlk 10 ve İlk Beş finalisti açıkladı. Kazananlar 27 Mart'ta New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda açıklanacak. 29 ülkeden 100'den fazla otomotiv gazetecisinden oluşan bir jürinin kullanıldığı bu yarışma, dünyanın diğer bölgelerinin nasıl göründüğüne dair fikir vermesi nedeniyle türünün tek örneğidir. bir arabayı değerlendirirken.





Geçen yılın Kasım ayında WCF 36 finalisti açıkladı ancak bu liste artık 2024 Dünyada Yılın Otomobili unvanı için yarışan yalnızca 10 otomobile indirildi. 2019 yılından bu yana elektrikli araçlara güçlü bir eğilim var. O yıl Jaguar I-Pace kazandı ve bir sonraki yıl benzinle çalışan Kia Telluride kazanmasına rağmen, o zamandan bu yana tüm zaferler, Volkswagen ID.4, Hyundai Ioniq 5 de dahil olmak üzere bir EV'ye gitti ( temiz bir süpürme yaptı ), ve 2023 ödülünü kazanan Hyundai Ioniq 6.





2024 Dünyada Yılın Otomobili unvanı büyük olasılıkla yine elektrikli araçlara verilecek. 10 finalist arasında BYD Seal, Ford Bronco, Hyundai Kona ve Kona Electric, Kia EV9, Mazda CX-90, Subaru Crosstrek, Toyota Prius , Volkswagen ID.7 ve Volvo EX30 yer alıyor. Şahsen bu yazar, hibritleri havalı, canlı ve uygun fiyatlı hale getirme konusunda galibiyeti yeni Toyota Prius'a verecekti.

Genel kazananın belirlenmesinin yanı sıra, WCF ayrıca en iyi elektrikli otomobil, lüks otomobil, performans otomobili, şehir otomobili ve yılın en iyi tasarımı için beş alt kategoriye sahip.





Dünya Elektrikli Araç kategorisinde finalistler BMW i5, Kia EV9, Mercedes-Benz EQE SUV, Volkswagen ID.7 ve Volvo EX30'dur. EV9 oldukça başarılı bir mühendislik ürünü , bu yüzden buna bahse gireriz.

Dünya Lüks Segmentinde finalistler BMW 5 Serisi ve i5, Lexus LM, Mercedes-Benz CLE, Mercedes-Benz E-Serisi ve Mercedes-Benz EQE'dir. Mercedes bir selfie kamerası ve TikTok'a erişim sunarken , BMW size oyun oynama imkanı sunuyor. Bu Almanlardan biri muhtemelen galibiyeti alacak, ancak LM, Lexus adına bir galibiyetle hepimizi şaşırtabilir.







Dünya Performans Otomobili kategorisindeki beş finalistten dördüyle tamamen aynı fikirdeyiz. Bunlar arasında BMW M2, Ferrari Purosangue, Hyundai Ioniq 5 N ve Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid yer alıyor. Tuhaf olanı, lüks bir araç olma konusunda iyi olan ancak performans özetini tutturamayan BMW XM'dir . Kazanın Hyundai'nin lehine gitmesini çok isteriz, özellikle de bir EV'yi bir İYM aracı kadar çekici kılmak için gösterdiği onca çabadan sonra .





2025 Hyundai Ioniq 5 N Sürüş Ön AçısıHyundai

2024 Ferrari Purosangue Ön Açı Görünümüferrari

2024 BMW i5 Ön Açı GörünümüArabaBuzz

2023 BMW XM Sürüş Ön AçısıBMW

2025 Hyundai Ioniq 5 N Sürüş Ön Açısı

2024 Ferrari Purosangue Ön Açı Görünümü

2024 BMW i5 Ön Açı Görünümü

2023 BMW XM Sürüş Ön Açısı

Abarth 500e, BYD Dolphin, Lexus LBX, Volvo EX30 ve Suzuki Fronx, Şehir Otomobili kategorisinde finalistler seçildi. EX30, Amerika için onaylanan tek model olsa da, marka Amerika'da yeniden kurulduğunda Fiat'ın eninde sonunda daha hızlı olan 500e'yi tanıtacağını düşünüyoruz.





Sanat öznel olsa da WCF, 2024'ün en iyi görünümlü otomobilini belirlemek için dünya çapında saygın altı tasarım uzmanından oluşan bir panel oluşturdu. Bu panel finalist olarak Ford Bronco, Ferrari Purosangue, Toyota Prius, Volvo EX30 ve Zeekr X'i seçti. Hibritlerin aptalca ya da sıkıcı görünmesine gerek olmadığını kanıtlayan galibiyetin bir kez daha Prius'a gitmesini umuyoruz, ancak Ferrari, SUV tasarımına benzersiz yaklaşımı nedeniyle rekabet edebilir .

Brembo İcra Kurulu Başkanı Daniele Schillaci, "Bugün, en ileri teknolojiler ve mega trendler otomotiv dünyasını her zamankinden daha fazla şekillendiriyor" dedi. "Brembo için ileriye dönük olmak her zaman fark yarattı ve [...] kazananların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor ve tüm katılımcılara en iyi dileklerimizi iletiyoruz.".







2024 DÜNYA OTOMOBİLİ ÖDÜLÜ FİNALİSTLERİ

Finalistler Kimler? 2024 Dünya Otomobili Ödülü için yarışacak 10 finalist şöyle:

BYD Seal

Ford Bronco

Hyundai Kona ve Kona Electric

Kia EV9

Mazda CX-90

Subaru Crosstrek

Toyota Prius

Volkswagen ID.7

Volvo EX30





Bu modeller, ödül için belirlenen kriterlere uygun olarak seçildi. Bu kriterlere göre, adayların yılda en az 10 bin adet üretilmesi, lüks sınıfın altında fiyatlandırılması ve en az iki büyük pazarda iki ayrı kıtada satışa sunulması gerekiyor. Ayrıca, adayların 2023 yılının başından 2024 yılının sonuna kadar piyasada olması da şart.

Elektrikli Araçlar Öne Çıkıyor Finalistler arasında elektrikli araçların ağırlığı göze çarpıyor. BYD Seal, Hyundai Kona Electric, Kia EV9, Volkswagen ID.7 ve Volvo EX30 gibi modeller, elektrikli araç teknolojisindeki gelişmeleri yansıtıyor. Ödülün son yıllarda elektrikli araçlara verilmesi de bu trendi destekliyor. 2019 yılında Jaguar I-Pace, 2020 yılında Kia Telluride, 2021 yılında Volkswagen ID.4, 2022 yılında Hyundai Ioniq 5 ve 2023 yılında Hyundai Ioniq 6, Dünya Otomobili Ödülü’nü kazanan modeller oldu.

Diğer Kategorilerde Finalistler Dünya Otomobili Ödülü’nün yanı sıra, Dünya Elektrikli Aracı, Dünya Lüks Aracı, Dünya Performans Aracı, Dünya Şehir Aracı ve Yılın Tasarımı gibi alt kategorilerde de finalistler belirlendi. Bu kategorilerde de elektrikli araçlar öne çıkarken, lüks ve performans segmentinde Alman markaların hakimiyeti sürüyor. Ayrıca, Dünya Otomobil Kişisi Ödülü de verilecek. Bu ödül, otomotiv sektörüne katkıda bulunan kişilere takdim ediliyor.

2024 Dünya Otomobili Ödülü ne zaman verilecek?



2024 Dünya Otomobili Ödülü, 27 Mart’ta New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda verilecek.

2024 Dünya Otomobili Ödülü için kaç aday vardı?

2024 Dünya Otomobili Ödülü için 36 aday vardı. Bu adaylar arasından 10 finalist seçildi.

2024 Dünya Otomobili Ödülü için finalistler nasıl belirlendi?

2024 Dünya Otomobili Ödülü için finalistler, 29 ülkeden 100’den fazla otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlendi.