Prof. Dr. Erol Güngör, Vefatının 42. Yılında Düzce'de Anıldı

Prof. Dr. Erol Güngör'ün Anma Programı Düzce'de Gerçekleşti

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 42. yılında düzenlenen özel bir programla anıldı. Program, Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) öncülüğünde, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi (DÜ) işbirliği ile Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı ile Başladı

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamasının ardından, program katılımcılarına duygusal anlar yaşattı.

Konuşmalar ve Hedefler

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Valisi Selçuk Aslan, Güngör'ün Türk sosyal bilimler alanındaki katkılarına vurgu yaparak, onu Kutup Yıldızı olarak nitelendirmenin abartı olmayacağını belirtti. Aslan, "Merhum Erol Güngör hocamızı rahmetle yad ediyoruz. Fikirlerinin tazeliği, alanda çalışanlar ve araştırmacılara ilham vermeye devam ediyor," dedi.

Güngör'ü Anan Diğer İsimler

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve KOCAV Başkanı Dr. Ali Ürey de konuşmalarında, Güngör'ün sosyal psikoloji ve diğer birçok alandaki düşünceleriyle birçok bilim insanının yetişmesine olan katkısını vurgulayarak, onu saygı, rahmet ve şükranla andılar.

Panelde Güngör'ün Eserleri ve Hayatı Tartışıldı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Dr. Ali Ürey, Doç. Dr. Taner Atmaca ve Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Güngör'ün hayatı, eserleri ve fikirleri hakkında derinlemesine bilgiler verdi.

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 42. yılında Düzce'de isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, konuşma yaptı.

Sosyal psikolog, düşünür ve yazar Prof. Dr. Erol Güngör, vefatının 42. yılında Düzce'de isminin verildiği kültür merkezinde düzenlenen programla anıldı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, konuşma yaptı.