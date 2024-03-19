KPSS'siz memur olmak isteyenler dikkat! Kızılay beklenen memur alımını duyurdu





Kızılay KPSS şartı olmadan memur alımı haberini verdi. İşte tüm detaylar haberimizde bulunuyor. Yenice Kızılay Resmi sitesinden yayımlanmış olan personel alımları ilanında Kızılay eksik olan personel ihtiyacını Lisans mezunlarının başvuruları ile tamamlayacağını söyledi. Bu alım için adayların Kızılay'ın koymuş olduğu şartları karşılamaları gerekmektedir. Peki başvuru yapacak olan adaylar için aranan şartlar nelerdir?

Başvuru Yapacak Adaylardan Aranan Şartlar

Kızılay Ankara'da istihdam edilmek üzere "Uluslararası Bölge Uzmanı" kadrosunda KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacaktır.

Aranan Şartların Detayları

Kızılay personel alımında başvuru yapacak adaylardan genel olarak;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

- Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.

Mesleki Özel Nitelikler Nelerdir?

Uluslararası Bölge Uzmanı

- Tercihen Uluslararası İlişkiler veya Siyaset Bilimi lisans mezunu

- İleri düzeyde Fransızca bilen (yazılı ve sözlü) (Fransızca dil yetkinliği test edilecektir)

- Tercihen ileri düzeyde İngilizce bilen (yazılı ve sözlü) (Dil yetkinliği test edilecektir)

- Tercihen ilgili alanda veya uluslararası operasyonlarda en az 2 yıl deneyimi olan

- Tercihen aktif SAP kullanım bilgisine sahip

- İyi düzeyde MS Office programları kullanabilen

- Kaynak ve kriz yönetimi bilgisine sahip

Kuvvetli iletişim yeteneğine sahip

- Etkin zaman kullanımı becerisi gelişmiş, sonuç odaklı davranabilen

- Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş

- Değişime ve gelişime açık

- B Sınıfı sürücü belgesine sahip aktif araç kullanabilen

- Seyahat engeli bulunmayan

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 1 yıl tecilli olan.

Başvuru Ne Zaman Olacak

Kızılay personel alımı başvurusu yapan adaylar için ilanın yayım tarihi olan 12 Mart 2024 tarihi ile başvuru süreci başlamış ve en geç 17 Mart 2024 tarihine kadar gerçekleştirilmesi lazımdır. Başvurular sadece resmi İnternet sitesi üzerinden yapılacak.