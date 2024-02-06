Fincanda 20 dakikada pratik kadayıf tarifiniz hazır! Şipşak misafiri gelen yaşadı
Şipşak misafiriniz geliyorsa bu tarif tam size göre! 20 dakika hazırlayacağınız fincanda kadayıf tarifi, davet ve misafir sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Tüm yiyenler bir daha yemek isteyecek. İşte fincanda şipşak kadayıf tarifi…
Aniden gelen misafirler için kurtarıcı bir tarif arıyorsanız, sizler muhteşem bir öneriyle geldik! Fincanda 20 dakikada şipşak kadayıf tarifi her açıdan kurtarıcınız olacak. Davet sofralarının vazgeçilmezi olacak bu pratik tarifle, misafirlerinizi kolayca etkileyebilirsiniz. Lezzetli ve hızlı hazırlanan fincanda kadayıf tatlısı, herkesin favorisi olacak. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz enfes lezzette fincanda kadayıf tarifi!
FİNCANDA KADAYIF TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ
Şerbeti için;
- 3,5 su bardağı ölçüsünde şeker
- 4 su bardağı ölçüsünde su (220 ml bardak ölçüsü
- 1 dilim limon
Diğer malzemeler;
- 500 gram taze kadayıf
- 125 gr tereyağ
- Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ
- 1-2 su bardağı ölçüsünde iri çekilmiş ceviz
FİNCANDA KADAYIF TATLISI TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta şerbeti hazırlamak için su ve şekeri bir tencereye koyun. Karıştırarak kısık ateşte ocağa alın.
- Kaynamaya başlayınca altını kısığa alın. İçerisine limon dilimini ekleyin.
- Yaklaşık on beş dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Ardından ocaktan alarak soğumaya bırakın.
- Bir tencerenin içerisinde tereyağını eritin. Eriyen tereyağının içine sıvı yağı ilave ederek karıştırın.
- Büyük bir tepsiye tel kadayıfları güzelce didikleyerek yayın.
- Üzerine erittiğiniz yağı dökün ve kadayıfı iyice karıştırarak yağı her yerine yedirin.
- Küçük kahve fincanlarına bir parça kadayıf alın. Fincanın içine ve kenarlarına gelecek şekilde güzelce yayın. Fincanı çok fazla doldurmamaya özen gösterin. Üzerine bir tutam ceviz ekleyin. Tekrar kadayıf ekleyip güzelce kapatın. Hafifçe bastırarak şekillendirin.
- Uygun bir fırın tepsisini hafifçe yağlayın.
- Fincan kadayıflarını ters çevirip sırayla tepsiye dizin. Bu işlemi bütün kadayıflara aynı şekilde uygulayın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirin.
- Fırından çıkan kadayıfları ilk sıcaklığı çıkana kadar, yani beş dakika kadar bekletin. Ardından hazırladığınız soğuk şerbeti üzerlerine gezdirin. Herkese şimdiden afiyet olsun!