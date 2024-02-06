Fincanda 20 dakikada pratik kadayıf tarifiniz hazır! Şipşak misafiri gelen yaşadı

Aniden gelen misafirler için kurtarıcı bir tarif arıyorsanız, sizler muhteşem bir öneriyle geldik! Fincanda 20 dakikada şipşak kadayıf tarifi her açıdan kurtarıcınız olacak. Davet sofralarının vazgeçilmezi olacak bu pratik tarifle, misafirlerinizi kolayca etkileyebilirsiniz. Lezzetli ve hızlı hazırlanan fincanda kadayıf tatlısı, herkesin favorisi olacak. İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz enfes lezzette fincanda kadayıf tarifi!

FİNCANDA KADAYIF TATLISI TARİFİ MALZEMELERİ

Şerbeti için;

3,5 su bardağı ölçüsünde şeker



4 su bardağı ölçüsünde su (220 ml bardak ölçüsü



1 dilim limon

Diğer malzemeler;

500 gram taze kadayıf



125 gr tereyağ



Yarım çay bardağı ölçüsünde sıvı yağ



1-2 su bardağı ölçüsünde iri çekilmiş ceviz





FİNCANDA KADAYIF TATLISI TARİFİ YAPILIŞI