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2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 asgari ücret zammı sonrası yemek paralarının da artması bekleniyor. Yeni miktar ne olacak? Detaylar burada.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 09:15
2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Yemek Paralarında Heyecan Verici Artış Bekleniyor

Çalışanların merakla beklediği 2025 asgari ücret zammı açıklandı! Ancak bu gelişmenin ardından gözler, yemek ücretlerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın canlı yayında duyurduğu yeni asgari ücret rakamı, yemek paralarının artışını gündeme getirdi.

2025 Yemek Parası Ne Kadar Olacak?

2025 yılı itibarıyla asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesiyle birlikte, milyonlarca çalışan yemek ücretlerindeki olası artışları merakla beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl, günlük yemek ücreti 1 Ocak'tan itibaren KDV dahil 187 TL olarak uygulanıyordu. 2024 yılına bakıldığında asgari ücrete %49,11 zam yapılırken, yemek ücretlerinde ise %54,54 gibi daha yüksek bir artış yaşanmıştı. Bu yıl benzer bir artışın yaşanması bekleniyor.

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Günlük Yemek Ücreti En Az 243,1 TL Olacak

Edinilen bilgilere göre, yeni asgari ücret zammıyla birlikte günlük yemek parasının en az %30 oranında artması tahmin ediliyor. Yıllık hesaplamalar sonucunda, 26 iş günü üzerinden hesaplanan yemek ücreti toplamı 4.862 TL’den 6.320,6 TL’ye çıkarak yaklaşık 1.458 TL’lik bir fark yaratacak. Ancak daha yüksek artış oranları ile birlikte bu tutarın daha da yükselebileceği belirtiliyor.

Yemek Kartları ve Nakit Ödemeler

Bazı iş yerleri, çalışanlara nakit yerine yemek kartı ile ödeme yapmayı tercih ediyor. Uzmanlar, yapılacak olan artışın hem yemek kartlarına yüklenen miktarları hem de nakit olarak ödenen yemek paralarını kapsayacağını öngörüyor.

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