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2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Yılbaşı öncesi tatil durumu merak ediliyor. 31 Aralık yarım gün mü, 1 Ocak 2025 resmi tatil mi? Cevaplar burada!

Yayın Tarihi: 24.12.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:48
2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Yeni Yıla Sayılı Günler Kala Merak Edilen Sorular

2025 yılına adım atmaya sayılı günler kaldı ve milyonlarca insan 31 Aralık 2024'ün tatil olup olmayacağını, 1 Ocak 2025'in resmi tatil statüsünü merak ediyor.

31 Aralık 2024 Yarım Gün Mü?

Yeni yıl heyecanı artarken, 31 Aralık 2024 Salı günü yarım gün tatil olacak mı sorusu gündeme geldi. Ancak yapılan açıklamalara göre, bu tarih yarım gün tatil kapsamına girmiyor. 1 Ocak, yılbaşı öncesindeki son iş günü olarak normal mesai saatleriyle geçilecek.

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

1 Ocak 2025 Resmi Tatil Mi?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü Türkiye genelinde resmi tatil olarak belirlenmiş durumda. Bu tarihte okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Vatandaşlar yeni yılı sevdikleriyle birlikte kutlama fırsatı bulacak.

Sonuç Olarak

31 Aralık 2024 normal bir iş günü olarak devam ederken, 1 Ocak 2025, yeni yılı kutlamak ve ailelerle bir arada olmak için güzel bir fırsat sunuyor.

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