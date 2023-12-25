Yağla kaplı fırın tepsisini 10 saniyede temizleyin! Bu püf noktasını bilenler zamandan tasarruf ediyor

Fırın tepsisindeki yanık yağlar nasıl temizlenir? Meğer bu kadar kolaymış! İşte yöntemi...

Yağla kaplı fırın tepsisini 10 saniyede temizleyin! Bu püf noktasını bilenler zamandan tasarruf ediyor
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Mutfakta en çok kullanılan fırın tepsileri, zamanla lekelenip renk değiştirebiliyor. Ancak, yemek sonrasında tepsilerde oluşan inatçı lekelerle başa çıkmak artık çok daha kolay! İşte, fırın tepsisi temizliğinde kullanabileceğiniz pratik yöntemler:

Inatçı lekeleri temizlemek için süngerin arka tarafına bulaşık deterjanı koyun ve tepsiyi güzelce ovalayın.

Eğer lekeler kurumuşsa, tepsiye su ekleyip bulaşık deterjanı da ilave ederek 2 saat bekletin.

Karbonat Kullanımı:

Kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız, bir kabın içine karbonat ve su karışımını macun kıvamına getirin.

Bu karışımı fırın tepsisinin üzerine sürün ve biraz bekletin. Kirlerin kolayca çıktığını göreceksiniz.

yağlı tepsiler nasıl temizlenir

Beyaz Sirke, Karbonat ve Bulaşık Deterjanı Karışımı:

Tepsinin içindeki yağı peçete ile alın.

Ardından tepsinin içine sıcak su ekleyip yaklaşık 5 dakika bekletin.

Sıcak suyu boşaltın ve tepsinin içine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin, üstüne beyaz sirke dökün.

Bir süre bekletip son olarak 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı ekleyin. Kenarları lekelenen yerleri ovalayarak kirleri çıkarın.

Bu yöntemlerle, fırın tepsilerinizdeki inatçı lekeleri çıkarmak artık çok daha kolay ve pratik. Ayrıca, temizliği ihmal etmeden, yemek pişer pişmez sıcakken tepsilerinizi yıkamanız, tepsilerinizi ilk günkü gibi tertemiz tutmanın sırrı!

Ayrıca, cam fırın tepsileri için de özel bir temizlik yöntemi bulunuyor:

Kullanmadığınız diş fırçasını bulaşık deterjanı ve karbonatla ıslatıp cam tepsinin yanık lekelerini ovalayın.

Ovaladıktan sonra alüminyum folyo ile siler gibi yaparak lekeleri kolayca temizleyin.

Artık mutfakta temizlik işleri daha basit! Bu yöntemleri kullanarak fırın tepsilerinizi ilk günkü gibi parlatın.

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