2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025 yılı, Müslümanlar için önemli dini günler ve bayramları içeren bir takvim sunuyor. Hicri 1446-1447 yılına denk gelen bu dönemde, inananlar için manevi açıdan zenginleştirici fırsatlar ve ibadet süreleri yer alacak. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üç ayların başlamasıyla birlikte, Ramazan, Kurban Bayramı gibi mübarek günlerin coşkusu yaşanacak.

Bu özel günler, aile ve toplum arasında dayanışmayı artırırken, bireyler için de manevi hayatı besleme fırsatı sunmaktadır. İşte 2025 yılı için belirlenen dini günler ve bayramların takvimi:

Dini Günler ve Bayramlar Takvimi

Üç Aylara Giriş: 01 Ocak Çarşamba

01 Ocak Çarşamba Regâib Kandili: 02 Ocak Perşembe

02 Ocak Perşembe Mirac Kandili: 26 Ocak Pazar

26 Ocak Pazar Şaban Ayı Başlangıcı: 31 Ocak Cuma

31 Ocak Cuma Ramazan Ayı Başlangıcı: 01 Mart Cumartesi

01 Mart Cumartesi Kadir Gecesi: 26 Mart Çarşamba

26 Mart Çarşamba Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar

30 Mart Pazar Zilkâde Ayı Başlangıcı: 29 Nisan Salı

29 Nisan Salı Zilhicce Ayı Başlangıcı: 28 Mayıs Çarşamba

28 Mayıs Çarşamba Arefe Günü: 05 Haziran Perşembe

05 Haziran Perşembe Kurban Bayramı: 06 Haziran Cuma

06 Haziran Cuma Muharrem Ayı Başlangıcı (1447 Hicri Yılı): 26 Haziran Perşembe

26 Haziran Perşembe Aşure Günü: 05 Temmuz Cumartesi

05 Temmuz Cumartesi Safer Ayı Başlangıcı: 26 Temmuz Cumartesi

26 Temmuz Cumartesi Revvâl Ayı Başlangıcı: 24 Ağustos Pazar

24 Ağustos Pazar C.evvel Ayı Başlangıcı: 23 Eylül Salı

23 Eylül Salı C.ahir Ayı Başlangıcı: 23 Ekim Perşembe

23 Ekim Perşembe Üç Aylara Giriş: 21 Aralık Pazar

21 Aralık Pazar Regâib Kandili: 25 Aralık Perşembe

Bu önemli günlerin, inananlar için manevi bir yolculuk ve toplumsal birlikteliği güçlendirme fırsatı sunması bekleniyor.