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2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te kutlanacak dini günler ve bayramlar netleşti. İşte detaylı takvim ve tarihleri.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:59
2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025 yılı, Müslümanlar için önemli dini günler ve bayramları içeren bir takvim sunuyor. Hicri 1446-1447 yılına denk gelen bu dönemde, inananlar için manevi açıdan zenginleştirici fırsatlar ve ibadet süreleri yer alacak. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da üç ayların başlamasıyla birlikte, Ramazan, Kurban Bayramı gibi mübarek günlerin coşkusu yaşanacak.

Bu özel günler, aile ve toplum arasında dayanışmayı artırırken, bireyler için de manevi hayatı besleme fırsatı sunmaktadır. İşte 2025 yılı için belirlenen dini günler ve bayramların takvimi:

Dini Günler ve Bayramlar Takvimi

  • Üç Aylara Giriş: 01 Ocak Çarşamba
  • Regâib Kandili: 02 Ocak Perşembe
  • Mirac Kandili: 26 Ocak Pazar
  • Şaban Ayı Başlangıcı: 31 Ocak Cuma
  • Ramazan Ayı Başlangıcı: 01 Mart Cumartesi
  • Kadir Gecesi: 26 Mart Çarşamba
  • Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar
  • Zilkâde Ayı Başlangıcı: 29 Nisan Salı
  • Zilhicce Ayı Başlangıcı: 28 Mayıs Çarşamba
  • Arefe Günü: 05 Haziran Perşembe
  • Kurban Bayramı: 06 Haziran Cuma
  • Muharrem Ayı Başlangıcı (1447 Hicri Yılı): 26 Haziran Perşembe
  • Aşure Günü: 05 Temmuz Cumartesi
  • Safer Ayı Başlangıcı: 26 Temmuz Cumartesi
  • Revvâl Ayı Başlangıcı: 24 Ağustos Pazar
  • C.evvel Ayı Başlangıcı: 23 Eylül Salı
  • C.ahir Ayı Başlangıcı: 23 Ekim Perşembe
  • Üç Aylara Giriş: 21 Aralık Pazar
  • Regâib Kandili: 25 Aralık Perşembe

Bu önemli günlerin, inananlar için manevi bir yolculuk ve toplumsal birlikteliği güçlendirme fırsatı sunması bekleniyor.

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