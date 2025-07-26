204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri Trabzon'da Coşkuyla Kutlandı

Trabzon'da 204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri Düzenlendi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bulunan Sis Dağı'nın zirvesinde, 204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri coşkuyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve Şalpazarı Belediyesi'nin organizasyonu ile düzenlenen etkinlik, 2 bin 187 rakımlı Sis Dağı'nın zirvesindeki yaylada yoğun bir katılımla yapıldı.

Katılımcılar Horon Oynadı

Şenlik alanında bir araya gelen katılımcılar, kemençe eşliğinde horon oynayarak geleneksel eğlencenin tadını çıkardı. Yöresel sanatçıların eserlerini seslendirdiği etkinlikte, büyük bir horon halkası da oluşturuldu.

Yoğun İlgi ve Beklentiler

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe gösterilen ilginin oldukça yüksek olduğunu ifade etti. "Şalpazarlı vatandaşlarımız bir sonraki şenliklere katılabilmek için yıllık izinlerini ayarlıyorlar. Geçen yıl gelen kişi sayısı 40 binin üzerindeydi. Bu yıl ise yoğun bir katılım bekliyoruz ve katılımcı sayısının 100 bini geçmesini umut ediyoruz." dedi.

Kültürel Etkileşim ve Gelenekler

Şenliğe ailesiyle katılan Osman Boğaz, yöreye ait kültürün sergilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Eşimiz ve dostumuzla karşılaşıyoruz, sohbet ediyoruz; bizim için de bir istirahat oluyor." şeklinde konuştu.

Etkinliğe yöreye özgü kıyafetiyle katılan Fatma Sağlam ise, geleneklerini yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Burası bizim sürekli yaşadığımız, geleneklerimizi yaşattığımız bir yer. Bu kıyafetleri, bu geleneği mümkün oldukça taşımaya ve devam ettirmeye çalışıyoruz." diye belirtti.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı'nın zirvesinde "204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri" düzenlendi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Sis Dağı'nın zirvesinde "204. Geleneksel Sis Dağı Kültür Şenlikleri" düzenlendi.