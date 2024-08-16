21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Güldestan Görsel Şölene Dönüştü

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali Rüzgarı

Bu yıl 21.'si gerçekleştirilen Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 'Güldestan' adlı eseri sahneleyerek sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Türkiye İş Bankası'nın destekleriyle, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından başarıyla icra edildi.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde Müzik ve Dans

Sahne performansı, Bodrum Kalesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilirken, Mercan Dede tarafından bestelenen müzikler eşliğinde modern dans ile tasavvuf unsurlarının harmanlandığı Güldestan, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Eser, 25 yılı aşkın süredir hem Türkiye'de hem de uluslararası sahnelerde sanatseverlerle buluşmakta.

Yaratıcı Süreç ve Öne Çıkan İsimler

Beyhan Murphy’nin reji ve koreografisini üstlendiği gösterinin metni, ünlü yazar Orhan Pamuk ve seyahatnameci Evliya Çelebi'ye dayanmaktadır. Dekor tasarımı Işın Mumcu, kostüm tasarımı Ayşegül Alev, ışık uygulamaları ise Taner Aydın, Beyhan Murphy ve Michael Odam tarafından yapılmıştır. Eserin seslendirilmesinde Halit Ergenç ve Kubilay Tunçer gibi isimler yer alırken, görüntü çalışmaları Şafak Türkel, fotoğraf çekimleri ise ünlü fotoğrafçı Ara Güler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Gelecek Performans: Brezilya'nın Renkleri

Etkinliğin devamında, 17-18 Ağustos tarihlerinde Basileu França topluluğu da sahne alacak. Simone Malta’nın sanat yönetmenliğinde sergilenecek olan Ballet Latino Tango gösterisinde, Binho Pacheco ve Ricardo Amarante gibi ünlü koreografların imzası bulunan Capricho, Ginga ve A Fuego Lento eserleri sahne alarak izleyicilere renkli anlar sunacak.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.

21. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında "Güldestan" sahnelendi.