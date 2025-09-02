İnsuyu Mağarası'na 49 bin 730 ziyaretçi: Burdur'un yazın serinleyen doğal adresi

İnsuyu Mağarası, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen ziyaretçilerin adresi oldu. Bu yıl mağarayı 49 bin 730 kişi ziyaret etti; Ağustos ayında ise en yoğun dönem yaşanarak 15 bin 730 ziyaretçi geldi.

Doğal özellikleri ve ziyaret alanı

Burdur-Antalya kara yolunda, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta, Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamacında yer alan mağara, kalsit (Bileşiminde kalsiyum karbonat bulunan bir mineral) kristal oluşumlarıyla öne çıkıyor. Binlerce yıllık süreçte meydana gelen sarkıt, dikit, sütun ve damlataş oluşumlarının bulunduğu mağaranın 600 metrelik bölümü ziyarete açık tutuluyor.

Ziyaretçiler mağara içinde yer alan 'Dilek Gölü' ve 'Büyük Göl'ü görme imkanı buluyor. Bilimsel çalışmalara göre mağaranın kapalı bölümlerinde başka tatlı su gölleri de var; su altı dalışlarında ise 21 metre derinlikte 3 doğal tünel keşfedildi.

Tarihçe ve bilimsel çalışmalar

Mağarada ilk çalışmalar 6 Mayıs 1931'de Mustafa Koçay ve arkadaşları tarafından, Burdur'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatıldı. Daha sonra Dr. Temuçin Aygen'in çalışmalarıyla mağara tanındı ve 1966'da turizme açıldı. Türkiye'nin turizme kazandırılan ilk mağaralarından olan İnsuyu Mağarası'nın turizme açılmasıyla birlikte mağaradan çıkan suyun şeker hastalığına iyi geldiği dilden dile dolaşmış ve bu durumun Türkiye'de ve dünya çapında ün kazandığı aktarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Osman Koçıbay, mağaranın Büyük Göl'den sonra turizme kapalı alanda 10 kilometre daha devam ettiğini ve Kızılin Mağarasıyla bağlantılı olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti. Koçıbay, geçmişte Büyük Göl'de su seviyesinin yüksek olduğunu, botla gezinti yapıldığını ve bilimsel çalışmaların o dönemde bot üzerinde sürdüğünü; ancak yaşanan kuraklık nedeniyle artık Büyük Göl ve diğer göllerde su kalmadığını ifade etti.

Sıcaklık farkı ve ziyaretçi çağrısı

Yer altı yapısı ve güneş ışığının mağaraya ulaşamaması nedeniyle dışarıdaki sıcaklık içeriyi etkilemiyor. Burdur'da hava sıcaklığının 35 dereceye ulaştığı günlerde mağara içi sıcaklık 14-15 dereceye kadar düşüyor. Osman Koçıbay, 'Burdur'da hava sıcaklığı 35 dereceyi gösterirken şu anda içeride 14 dereceyi. Serinlemek isteyenleri, sıcaktan bunalan insanlarımızı İnsuyu Mağaramıza bekliyoruz.' dedi.

Ziyaretçi izlenimleri

Antalya'dan gelen ziyaretçi Ahmet Kocaemir mağaranın görülmeye değer olduğunu söyleyerek, 'İçerideki serinlik ve ferahlık bana çok iyi geldi' ifadelerini kullandı. Fethiye'den gelen Tayfun Atay ise, 'Merak ettik ve burayı ziyaret etmek istedik. Biraz üşüdük. Gölü merak etmiştik ama göl dönem dönem kuruyormuş. Gelip görülmesi gereken yerlerden biri.' dedi.

İnsuyu Mağarası, hem doğal oluşumları hem de serin iç mekanlarıyla yaz mevsiminde ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.